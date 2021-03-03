YSK talep etti, İçişleri kısıtlamadan 'muafiyet' tanıdı
İçişleri Bakanlığı: YSK'nin talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
|03 Mart 2021 13:20
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İçişleri Bakanlığı, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenlerin, "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi.
Genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, "yüksek" ve "çok yüksek risk" grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
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