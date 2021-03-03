Kastamonu'ya yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler karantinaya alınacak
|03 Mart 2021 13:36
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Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca il merkezine girişlerde kontrol noktaları oluşturulacak.
Kovid-19 yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerden gelen, vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak, testlerinin negatif çıkmasının ardından belirttikleri adreste 10 günlük zorunlu izolasyona tabi tutulacak.
Ateşi normal olan ve kentte ikamet etmeyenler de belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda kalacak.
İzolasyonda bulunanların takibi kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak.
Eğitim ve turizm maksadıyla gelenler ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirketlerin temsilcileri ile kamu görevini yürütenler ise kapsam dışında tutulacak.
Kovid-19 vakası ile yakın temaslı düşünülen kişilere de takip süreleri içinde semptomların gelişip gelişmediğine bakılmaksızın zorunlu olarak filyasyon ekiplerince test yapılacak.
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