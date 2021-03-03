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Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan bilgiye göre, Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 03 Mart 2021 13:35
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Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da deprem meydana geldi. Yunanistan'da 6,9 büyüklüğünde meydana geldi. Reuters'in Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) aktardığına göre deprem yerin 2 km altında gerçekleşti.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi ise büyüklüğündeki depremi 6.0 olarak belirledi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremi 6.2 olarak duyurdu.
Anadolu Ajansı
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