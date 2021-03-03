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Eski TMSF Başkan Yardımcısı ile 5 sanığa zimmetten hapis cezası

Uzan Grubu'nun el konulan lüks yatlarının satış sürecinde haksız yere ödeme yaptıkları gerekçesiyle Çalık'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 7 sanığın da "zimmet, özel belgede sahtecilik ve banka zimmeti" suçlarından beraatine karar verdi.
 03 Mart 2021 14:04
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Eski TMSF Başkan Yardımcısı ile 5 sanığa zimmetten hapis cezası

Uzan Grubu'ndan el konulan lüks yatların satış sürecinde haksız yere ödeme yapıldığı gerekçesiyle 13 sanığın yargılandığı davada, eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı Fethi Çalık'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın "zimmet" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 8. Ağır Mahkemesindeki 26. duruşmaya, sanıklar Fethi Çalık, Nazım Barış Çağçağ, İsmail Murat Çağatay, Deniz Bozkurt, Serdal Can ve Beyti Kesim katıldı.

Diğer sanıkları avukatlarının temsil ettiği duruşmada, müdahil TMSF'yi temsilen avukat Alp Karaahmetoğlu da hazır bulundu.

Davanın müdahilleri Rumeli Çimento Sanayi AŞ ve Telsim Mobil Telekomünikasyon Mavi Turizm Ticaret AŞ avukatları Devrim Tevfikoğlu'nun, yokluklarında karar verilmesini talep ettiği bir dilekçeyi mahkemeye gönderdiği tutanağa geçirildi.

Esasa ilişkin görüşü sorulan savcı, 23 Eylül 2019 tarihli mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Duruşmada hazır bulunan sanık ve avukatlarına, mütalaaya karşı ve esasa ilişkin savunmaları soruldu.

- Çalık: "Usulsüz bir işlem yapmadık"

Sanıklardan Fethi Çalık, "Oğuz Akyüz (fon denetçisi) benim 7 sülalemi inceledi, hiçbir eksik bulamadı. Düzenlemiş olduğu rapor tamamen bir komplodur. 17-25 Aralık'ta TMSF'de müdür olarak görev aldı. Daha sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ imamı olduğundan dolayı KHK ile görevden uzaklaştırıldı." dedi.

Dosyaya sundukları Danıştay 1. Hukuk Dairesinin bu raporları dikkate almayarak "Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan rapor alınması" şeklinde karar verdiğini anlatan Çalık, "TMSF'nin 5 milyar dolar beklentisi vardı ama biz 20 milyar dolar tahsilat sağladık. Bizden sonra bir tahsilat da olmadı. Tamamen görevimizi ifa ettik. Usulsüz bir işlem yapmadık. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Fethi Çalık'ın avukatı Elif Kazak, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini, mahkeme aksi kanaatteyse lehe hükümlerin uygulanmasını istedi.

Müdahil TMSF avukatı Alp Karaahmetoğlu, daha önce 2 sanık hakkında şikayetçi olmadıklarına dair beyanlarının olduğunu hatırlatarak, diğer sanıklar yönünden mütalaaya katıldıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti dosyanın karara bağlanacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Söz alan sanıklar beraat talep etti.

- Hapis, beraat ve düşme kararları

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fethi Çalık, Deniz Bozkurt, Serdal Can, Celal Levent Sadıkoğlu, Yaşar Akgün ve Yusuf Adıgüzel hakkında, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan dava açıldığını ancak dosya kapsamı, savunmalar, iddia ve bilirkişi raporuna göre sanıkların eylemlerinin "zimmet" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanıklara bu suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme sanıklar Fethi Çalık ve Serdal Can hakkında, "özel belgede sahtecilik" suçundan "suç tarihinin 2006 ve 2008 olması, 8 yılı geçen zamanaşımının dolması" gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Nazım Barış Çağçağ, Beyti Kesim, Murat Saraçoğlu, Hasan Erşen, Ömer Faruk Topuz, Hakan Kemal İmir ve İsmail Murat Çağatay'ın, "zimmet, özel belgede sahtecilik ve banka zimmeti" suçlarından beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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