1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise öğrencisi insan taşıyabilen saatte 120 km hıza ulaşabilen drone tasarladı

Tokat'ta yaşayan lise öğrencisi Osman Rafet Okur (17), insan taşıyabilen dron tasarladı. 'Rafeat x' ismini verdiği projenin önce maketini oluşturan Okur, dronun prototipini yapmak için de harekete geçti.
 03 Mart 2021 14:13
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şimdilik sadece iskeletini yapabilen genç mucit, dronunu tamamlamak için destek bekliyor.

12'nci sınıf öğrencisi Osman Rafet Okur, insan taşıyabilen dron tasarladı. Uzaktan eğitim aldığı dönemde boş vaktini değerlendiren Okur, ailesinin desteği ile 'Rafeat x' ismini verdiği projeyi hazırlayarak maketini yaptı ardından prototipini yapmak için harekete geçti. Okur'un sadece iskeletinin bir kısmını yapabildiği prototip maddi imkansızlık nedeniyle yarım kaldı. Genç mucit, dronunu tamamlamak için yardım bekliyor.

YALNIZCA AİLEM DESTEKLEDİ

Drone yapmaya karar vermeden önce arkadaşlarına projesinden bahsettiğini anlatan Okur, "Arkadaşlarıma böyle bir fikrimin olduğunu söyledim. İlk başta beni kimse ciddiye almadı. Babama sordum. Babam her zaman büyük destekçim oldu. Buraya kadar maketini yapabildik. Maddi durumumuz el vermedi. Çünkü motorları pahalı. Yazılım sistemi bana ait ama içine bazı ana kart, entegreler lazım. Drone geleceğin ulaşım aracı. Normal bir araba nasıl binilip gidiliyorsa bu da aynı. Aynı konfor ve özelliklere sahip.

Dronum insan taşıyan bir drone olacak. Şimdilik sadece iskeletini yaptım. Motorları filan yurt dışından geleceği için maddiyatımız yeterli değil. Cumhurbaşkanımızdan, büyüklerimizden, bakanlarımızdan yardım ve desteklerini bekliyorum. Bu drone insanlar tarafından ulaşım aracı olarak da kullanılacak. Şu anki yapacağım drone, 120 kilogram kapasiteye sahip, elektriği güneş enerjisinden alıyor. Uzun mesafeli yol kat etmemizi sağlıyor.

Saatte 100 ile 120 kilometre hız yapabiliyor. Normal insan kullanımı da var, otomatik pilot da var. Yapay zeka teknolojisi de var. Uydu frekansları ile çalışmadığı için radarlara yakalanmıyor. Kendi jammer sistemi var. Kendi yaydığı radar sayesinde diğer radarları bozuyor. Bunda yakalanmamayı ön planda tutuyoruz. Savunma sanayisinde de kullanılabilir bu radara yakalanmama özelliği sayesinde. Çünkü hava savunma sistemlerini delip geçiyor" dedi.

ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR YARDIM EDİYORUZ

Oğlu ile gurur duyduğunu dile getiren Cüneyt Okur ise "Çocukluğundan itibaren hep böyle uçak yazılımları, devlete faydalı şeyler için mücadele etti. Meyvelerini de almaya başladık. Çünkü çok başarılı bu konuda. Birçok projesi var ama bizim için önemli olan dron projesiydi. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz ama tarımla geçindiğimiz için bizim mahsulümüz yaz döneminde oluyor. Kış aylarında sürekli para bulma şansımız olmuyor. Yazın yardımcı oluyorum ama kışın olamıyorum. Yetkililer yardımcı olursa çok sevinirim. Bizim çocuklarımız akıllı çocuklar. Bu ülkeye faydalı insanlar olsunlar. Para hiçbir şey ama bu ülkeye faydalı, itibarlı bir insan olursa ülkenin kalkınmasında yardımcı olursa mutlu olurum" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli hamsi ilk kez tezgahlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor
03 Mart 2021 14:06		 6 günde 41 evde misafir oldu: 200 kişiye virüs bulaştırdı
03 Mart 2021 13:14
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı
03 Mart 2021 12:45		 Bilim Kurulu Üyesi hafta içi kısıtlamalarının sebebini açıkladı
03 Mart 2021 11:14
Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar geri gelebilir
03 Mart 2021 10:50		 Irmak bebek, manyetik zeka küpü yuttu, ölümden döndü
03 Mart 2021 10:44
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,63'e ulaştı
03 Mart 2021 10:06		 'Mavi Uşak' kadın valinin başarısı: Çay içmek için bile maske çıkarmadım
03 Mart 2021 09:06
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
03 Mart 2021 08:49		 'Yerli Elon Musk' Zonguldak'tan çıktı
03 Mart 2021 08:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması: Antlaşma imzalayabiliriz14:30 - MEB'den kırsal kesimde yaşayanlara yönelik ücretsiz kurs14:26 - Tarlasında bulduğu göktaşı için müşteri bekliyor14:22 - Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni YHT hatları açıklaması14:16 - Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu14:13 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
14:13 - Lise öğrencisi insan taşıyabilen saatte 120 km hıza ulaşabilen drone tasarladı14:06 - Yerli hamsi ilk kez tezgahlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor14:05 - İdari izinde olan kişinin yerine vekalet ücreti ödenebilir mi?14:04 - Eski TMSF Başkan Yardımcısı ile 5 sanığa zimmetten hapis cezası13:59 - 'İnsan Hakları Eylem planı ile insan hakkının olmadığını itiraf ettiler'13:55 - Numan Kurtulmuş yanıtladı: Seçim barajı düşecek mi?
13:50 - AK Partili Özkan: HDP'yi seçimde sandığa gömeceğiz13:40 - Sağlık çalışanlarına saldıranlara 'hastaneye yaklaşmama' cezası13:36 - Kastamonu'ya yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler karantinaya alınacak13:35 - Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem13:32 - Yarın 260 bin personelle denetim yapılacak
13:29 - Selçuk Bayraktar'a atılan 'iftira' davasında karar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tost ekmeğinin kenarlarını kesmek 2
hayat kısa kuşlar uçuyor 2
san marino 1
pcr testi 3
paşinyan 3
teflon 3
süpermarket kitapları 1
en güzel beşiktaş sözleri 2
Ekmeğe zam yapılması 2
Çalıkuşu 4
SON İLANLAR
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyali SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam