Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
|03 Mart 2021 14:16
|+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar Çay İlçe Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yapan Özlem İnce ile Emrah Öztürk, evlenmek için Çay Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.
Astsubay çift, "03.03. 2021" tarihini özellikle seçtikleri bugün, Belediye Nikah Salonu'ndaki törende gelinlik ve damatlık yerine çok sevdikleri jandarma üniformalarıyla nikah masasına oturdu.
Şahitliklerini İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Halit Gülten ile Çay Kaymakamı Mehmet Durgut'un yaptığı nikahı Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı kıydı.
Atlı, "Türk milleti olarak varoluşumuzun en büyük sebebi, bizim sağlam bir aile yapısına sahip olmamızdır. Bu vesile ile güçlü aile bağı ile iyi günde kötü günde birlikte sorunların üstesinden gelerek hayatı anlamlı kılmanız dileğiyle bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.
Durgut jandarma astsubay çifti tebrik etti
Törene İlçe Jandarma Komutanı Murat Çakır, jandarma personeli ve çiftin yakınları da katıldı.
Çift nikah merasiminin ardından yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Akademisyenler İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi
02 Mart 2021 19:51
|Emniyet Müdürü'nden polislik hayali kuran çocuğa sürpriz
01 Mart 2021 21:28
|Mali müşavirler için arabuluculuk talebi
01 Mart 2021 07:49
|Polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi
28 Şubat 2021 15:53
|Sağlık ordusunun kar motorlu melekleri kurtarma görevlerine hazır
28 Şubat 2021 11:16
|'Hayalet tabur'un efeleri
28 Şubat 2021 08:04
|Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor
27 Şubat 2021 17:29
|NASA'dan Türk profesöre ödül
27 Şubat 2021 15:39
|Aile hekimi gönüllü olarak evlere gidip aşılama yapıyor
24 Şubat 2021 14:53
|Göçmen gitti doktor oldu
23 Şubat 2021 22:28