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Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde görev yapan jandarma astsubay çift, nikah masasına gelinlik ve damatlık yerine çok sevdikleri üniformalarıyla oturdu.
 03 Mart 2021 14:16
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Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu

Afyonkarahisar Çay İlçe Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yapan Özlem İnce ile Emrah Öztürk, evlenmek için Çay Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Astsubay çift, "03.03. 2021" tarihini özellikle seçtikleri bugün, Belediye Nikah Salonu'ndaki törende gelinlik ve damatlık yerine çok sevdikleri jandarma üniformalarıyla nikah masasına oturdu.

Şahitliklerini İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Halit Gülten ile Çay Kaymakamı Mehmet Durgut'un yaptığı nikahı Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı kıydı.

Atlı, "Türk milleti olarak varoluşumuzun en büyük sebebi, bizim sağlam bir aile yapısına sahip olmamızdır. Bu vesile ile güçlü aile bağı ile iyi günde kötü günde birlikte sorunların üstesinden gelerek hayatı anlamlı kılmanız dileğiyle bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Durgut jandarma astsubay çifti tebrik etti

Törene İlçe Jandarma Komutanı Murat Çakır, jandarma personeli ve çiftin yakınları da katıldı.

Çift nikah merasiminin ardından yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı
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