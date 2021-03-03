Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni YHT hatları açıklaması
|03 Mart 2021 14:22
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırımlarda demir yolunun biraz daha yukarı çıkıp kara yolunun biraz daha aşağı ineceğini belirterek "Ama özellikle Anadolu'daki kara yolu yatırımlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaismailoğlu TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi, komisyon üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı.
Karaismailoğlu, Bakanlığının proje ve yatırımlarının anlatıldığı sunumun ardından yaptığı konuşmada, son yıllarda demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurguladı. Karaismailoğlu, "Yatırımlarda demir yolu biraz daha yukarı çıkıp kara yolu biraz daha aşağı inecek ama özellikle Anadolu'daki kara yolu yatırımlarımız devam edecek. Dengede tutarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, demir yolu yatırımlarının hem maliyet açısından yüksek hem de zaman alan işler olduğu için projelerin zamana yayılması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:
"Yazın Ankara-Sivas hattını hizmete açacağız. Konya'yı Karaman'a bağlayacağız. Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor. Mersin-Gaziantep arasında yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya'yı Mersin'e bağlayan hattı tamamladığımızda demir yolları ağımızı genişleteceğiz. Yük hatlarında önemli çalışmalarımız var. Sanayi bölgeleri ve limanları demir yolu ağlarına bağlayıp, üreticinin lojistik maliyetlerini düşürme amaçlarımız var. Hava yollarında ise altyapımızı oluşturduk."
Yatırımların yüzde 18'inin yap-işlet-devret modeli, yüzde 82'sinin bütçeyle yapıldığının altını çizen Karaismailoğlu, "Bütün projeleri bir anda hayata geçirmek mümkün değil. Arkadaşlarımız fizibilite çalışmaları yapıyor. Dört bir koldan ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Komisyon üyelerimizle istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak için toplandık. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek ise komisyon olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı proje ve yatırımlarına verdikleri öneme dikkati çekerek Bakanlıkla iş birliği içinde ortaya çıkabilecek problemlerin çözülmesi kısmında ellerinden gelen desteği vereceklerini bildirdi.
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