Tarlasında bulduğu göktaşı için müşteri bekliyor
|03 Mart 2021 14:26
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Giresun'un Çamoluk ilçesinde ikamet eden Ramis Güven (60) isimli vatandaş, tarlasında bulduğu ve göktaşı olduğunu iddia ettiği taşlar için bugünlerde müşteri bekliyor.
İlçenin Yenice Köyü'nde Ramis Güven, uzun zamandır gitmediği tarlasına bakmaya gittiğinde daha önce hiç görmediği değişik taşların olduğunu fark etti. Topladığı taşları özel bir araştırma laboratuvarına gönderen Güven, yapılan analizlerle göktaşı olduğu raporunu aldı ve şimdi ise müşterileri beklediğini söyledi.
Göktaşı olduğundan şüphe duymadığını ifade eden Güven, "Bir süredir nadasa bıraktığımız tarlamıza gittiğimde daha önce hiç görmediğim taşlar olduğunu fark ettim. İncelediğimde siyah, parlak renkte, altınsı renklerde taşlar gördüm. Bunları toplayarak eve geldim. Daha sonra tanıdıklar aracılığıyla İstanbul'da özel bir laboratuvara inceletmeye gönderdik. Gelen rapora göre de Göktaş'ı olduğuna dair bir sonuca ulaştık. Yine de ilgilenmek isteyenler alıp inceletebilirler. Normal taşlardan ve demirden daha ağır bir madde. Kimisi altınsı renkte, kimisi siyah renkte. Daha önce bu civarda böyle bir taş görülmemiştir. Belki de geçtiğimiz günlerde bölgemize düşen göktaşları vardı onlardan birisi de olabilir. Bildiğimiz kadarıyla çok ciddi fiyatlara satılıyormuş. Bizde değerini verene bu taşları satmak istiyoruz. İlgilenenlere duyurulur" ifadelerine yer verdi.
Geçtiğimiz günlerde ise atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülenmişti.
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