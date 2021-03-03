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Müdürden çalışana taciz: Çık şu masanın üzerine de endamını görelim

İş yerinde müdürünün tacizine uğrayan genç kadın soluğu savcılıkta aldı. Müdürü olan 66 yaşındaki Hasan U.'dan şikayetçi olan Dilan Ç., "Beni sık sık arıyor. İş yerinde, çık şu masanın üzerine de endamını görelim. Beni öp seni kıskanıyorum diyor" dedi.
 03 Mart 2021 14:47
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Müdürden çalışana taciz: Çık şu masanın üzerine de endamını görelim

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; İstanbul'da bir firmada çalışan 30 yaşındaki Dilan Ç. 66 yaşındaki müdürü Hasan U.'nun kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İş yerinde Hasan U.'nun yanından geçerken sürekli, "Of of" dediğini anlatan Dilan Ç., "Sık sık beni arıyor. İki tane karısı olduğunu zevk alamadığını söylüyor" dedi. Hasan U.'nun koluna su döküp sonra da kolunu ovalarken, "Kilolulardan tat alamıyorum" dediğini anlatan Ç., "Burada çalışan bir elemanın göğsünün arasına buz koydum. Sana da yapacağım" dediğini anlattı. Başka bir gün ise Hasan U.'nun kendisine, kaç beden kıyafet giydiğini sorup, "Çık şu masanın üzerine de endamını görelim" dediğini söyleyen Dilan Ç., "Beni öp seni çok kıskanıyorum diyor. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Suç duyurusunun ardından ifadesi alınan Hasan U. ise suçlamaları kabul etmeyerek ifadede geçen hiçbir iddiayı kabul etmedi. Soruşturma kapsamında iş yerinde çalışan erkek bir çalışanın da tanık olarak ifadesi alındı. Tanık, Dilan Ç.'nin beyanlarını doğrular nitelikte ifade verince şüpheli Hasan U.'nun suçtan kurtulmak için yalan söylediğine kanaat getiren savcılık iddianame düzenledi. İddianamede Hasan U.'nun, "cinsel taciz" suçundan 4.5 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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