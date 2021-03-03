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Üniversiteden 'CoronaVac' araştırması: Tek dozda antikor oluşumu yüzde 77,5

CoronaVac aşısı uygulanan 1.070 sağlık çalışanında, tek doz aşıdan sonra antikor oluşumu yüzde 77,5 olarak saptandı
 03 Mart 2021 14:53
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Üniversiteden 'CoronaVac' araştırması: Tek dozda antikor oluşumu yüzde 77,5

Sanko Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen koronavirüs aşı uygulaması araştırması, aşılamanın önemini ortaya koydu.

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram, aynı bölümden Dr. Öğretim Üyesi Hadiye Demirbakan ile araştırma görevlileri Dr. İpek Koçer ve Merve Erdoğan ile yürüttükleri araştırma sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram, Gaziantep'te sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısının birinci dozundan sonra saptanan antikor sonuçlarının aşının etkinliğini ortaya koyduğunu belirterek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak kabul edilen Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun CoronoVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini anımsattı.

Türkiye'de aşılamanın başladığı 14 Ocak 2021'den itibaren CoronaVac aşısının Kovid-19'a karşı bağışıklık oluşturmadaki etkinliğini göstermeye yönelik en geniş katılımlı çalışmanın Gaziantep'te gerçekleştirildiğini aktaran Bayram, "Sanko Üniversitesi tarafından Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen çalışmada, inaktive SARS-CoV-2 CoronoVac (Sinovac, Çin) aşısının ilk dozdan 28 gün sonra etkinliği araştırıldı." ifadesini kullandı.

- "Çalışmaya 1.070 gönüllü katıldı"

Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu tarafından onaylanan ve Sanko Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen çalışmaya Sanko Üniversitesi ve Hastanesi'nde çalışan akademisyenler ile sağlık çalışanları ve tıp fakültesi stajyer ve intörnlerinden oluşan toplam 1.070 gönüllünün katıldığını bildirdi.

Bayram, şunları kaydetti:

"Çalışmada, katılımcılardan birinci doz aşı uygulamasından 28 gün sonra, ikinci doz aşı uygulamasından 3 hafta sonra, ilk aşıdan 4 ay ve 6 ay sonra olmak üzere toplamda 4 ayrı zaman diliminde 4 kez kan örneklerinin alınarak antikor değerlerinin izlenmesi planlandı. SARS-CoV-2 virüsünün Spike proteini S1 alt biriminin Reseptör Bağlanma Bölgesi'ne (RBD) karşı oluşan nötralizan IgG antikorları hastanemizin merkez laboratuvarında kemiluminesan mikropartikül immuno assay yöntemi ile kantitatif olarak saptandı.

Çalışmadan elde edilen verilere göre, sağlık çalışanlarından oluşan 1.070 kişilik grupta tek doz aşı sonrasında yüzde 77,5 oranında SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor oluştuğu gözlendi. Araştırma sonucu elde edilen veriler, ikinci doz aşıdan sonra aşılananların çok büyük bir kısmının koronavirüse karşı bağışık duruma geçecekleri yönündeki umutları artırmıştır."
Anadolu Ajansı
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