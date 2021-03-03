1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması

Korona virüs sürecinde kademeli normalleşmenin başlamasının ardından müsabakalara belirli oranda seyirci alınmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak" dedi.
 03 Mart 2021 16:35
+Aa- Yazdır
Bakan Kasapoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması

Bu yıl 67.'si düzenlenen Gillette Yılın Sporcusu Ödülleri'nde aday gösterilecek sporcu, takım ve kurumların belirleneceği 'Büyük Jüri' toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Maslak'ta düzenlenen toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı (TTF) Cengiz Durmuş'un yanı sıra pek çok katılımcı hazır bulundu.

"Sporcularımızla halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz"

Türk sporunun ve sporcusunun her geçen gün başarılarına bir yenisini kattığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "67 yıldır her yıl artan ilgiyle ve başarıyla devam eden bir ödülün ilk toplantısındayız. İnanıyorum ki bu yılda hak eden, başarıya koşan sporcularımıza bu anlamda gereken ilgiyi, en güzel şekilde hem halkımız gösterecek hem jüri bugünkü çalışmasıyla bunu başlatmış olacak. Öncelikle sporcularımıza başarı diliyorum. Ödül önemli bir aşama. Çünkü marifet, iltifata tabidir. Bu yüzden sporcuyu her daim hem değer vererek hem de imkanları onların erişimine sunarak hep yanlarında olmak, bizim başından beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hükümetinin önemli felsefelerinden bir tanesi. Gelen aşamada da Türk sporunun; sporcusuyla, tesisleriyle ve spor turizmiyle geldiği nokta çok anlamlı. Ciddi bir devrimi ortaya koyuyor. Türk sporunun, Türk sporcusunun hızı her geçen gün başarılarla taçlanarak artıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sporun sporun birleştiren, dönüştüren ruhuyla tüm kötülüklerle mücadele edeceğimiz gibi bununla birlikte sporu tabana yayma noktasında da ülke olarak çok önemli aşamaları yine birlikte kat edeceğiz. Spor tabana yayıldıkça, sporun ruhunu tüm halkımızla buluşturdukça, inanıyorum ki hem sosyal anlamda hem sportif anlamda pek çok konuyu da hep birlikte çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Sporu bir hayat tarzı kılma, özellikle boş zaman anlayışıyla değil, bir yaşam felsefesiyle bir spor kültürüyle ülkemizin her alanda, her branşta iddiasını yukarılara taşımak mümkün. Bu manada da sporu birkaç branştan ibaret görmediğimizi her zaman ifade ediyoruz. Özellikle son birkaç yıldır pek çok branşta sporcularımızın bize yaşattıkları mutlulukları da açıkçası heyecanla takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bireysel branşlarda, hem takım branşlarında sporcularımızla yarınların daha güçlü Türkiye'sini birlikte inşa etmeye, halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz. Ben hem sporcularımıza başarı diliyorum hem halkımıza bu anlamdaki katkıları nedeniyle de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok önemli yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz"

Türkiye'nin dört bir yanında çok önemli yatırımlara imza atmaya devam ettiklerini aktaran Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünyada hakikaten rekabet gücü çok yüksek bir spor alt yapımız her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla Türkiye'nin dört bir köşesinde sadece birkaç ilde değil, Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her köşesinde, 81 vilayette, ilçelerde, mahallelerde hatta köylerde çok önemli yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz. Halkımıza bu anlamda spora olan ilgisini her geçen gün daha da arttırıyor. Bu da ayrı bir mutluluk kaynağı. Tabii Türkiye'nin spor alt yapısının güçlenmesi hem sporumuzun gelişmesi açısından hem de bakanlık olarak özellikle önemsediğimiz spor turizmi açısından özellikle çok mühim bir konu. Pek çok branşta hem erişilebilirlik hem dünya standartlarında ciddi bir rekabet gücüne sahip tesisleşme spor turizmi açısından da ülkemizin bu anlamdaki istikbali açısından umut verici" diye konuştu.

"Amacımız herkesin sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak"

Korona virüs sürecinde kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından müsabakalara seyirci alınmasına ilişkin gelen bir soruyu Bakan Kasapoğlu, şu cümlelerle cevaplandırdı:

"Bunu birkaç gün önce de konuştuk. Normalleşme adımlarıyla birlikte taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı
02 Mart 2021 21:02		 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı
02 Mart 2021 18:46
FIFA'dan Hagi-Alex oylaması
02 Mart 2021 18:35		 Bakan Kasapoğlu: Bu ay seyircili maçlar başlayabilir
01 Mart 2021 07:15
Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye yenildi
28 Şubat 2021 20:54		 Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 8'e çıkardı
27 Şubat 2021 21:09
Bakan Kasapoğlu'ndan 'Bölgesel Amatör Lig' açıklaması
26 Şubat 2021 17:45		 Türkiye modern statları ile parlıyor
25 Şubat 2021 19:33
Boupendza, Hatayspor'da oynamak istedi, transferi olmadı
25 Şubat 2021 13:59		 Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak
23 Şubat 2021 21:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj17:45 - Baba- oğul birer gün arayla koronadan hayatını kaybetti17:40 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:34 - Kamu bankaları, mesai saatlerini yeniden düzenledi17:30 - Dolar yeniden 7,40 TL'nin üzerinde17:27 - Nefes darlığı ve şiddetli ağrı çeken hastanın ciğerinden Arnavut biberi çıktı
17:23 - Sakarya'da yaklaşık 320 kişi CHP'den istifa etti17:19 - Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li heyete 'HDP'den desteğinizi çekin' çağrısı17:13 - Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı17:07 - Tarihi kebapçıyı zarara uğratan 12 çalışanı hakim karşısında17:04 - Altı ilden yeni karantina haberleri geldi17:01 - Bakan Soylu: Haritanın her yerini mavi yapma yükümlülüğümüz var
16:53 - Kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları16:49 - WhatsApp'a 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ekleniyor16:47 - Bu ilde kafe, restoran ve benzeri işletmelerin kapanış saatleri uzadı16:35 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması16:33 - Bir Zamanlar Çukurova'nın saniye'si mutasyonlu virüse yakalandı
16:30 - Prof. Sözbilir'den Yunanistan depremi sonrası 'İzmir' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
6 günde 41 evde misafir oldu: 200 kişiye virüs bulaştırdı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bola ki 1
zuiyo maru 1
psikopat kedi 3
gülü sevip dikenine katlanmak 2
Teksir kağıdı 2
ışık hızı 4
Evangelista Torricelli 1
gökhan türkmen 1
oduncu gömleği 3
ankarada deniz olmaması 4
SON İLANLAR
Hakkari Şemdinli Öğretmenevi işçi alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi işçi alacak
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam