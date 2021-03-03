Babasının 'Rabbime kurban ettim' dediği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor
|03 Mart 2021 15:09
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Geçen hafta sonu Çaycuma ilçesine bağlı Miyesser köyünde, Yusuf A. 16 yaşındaki oğlu O.A.'yı ormanlık alana getirrip ensesinden bıçakladı. Oğlunun öldüğünü sanıp olay yerinden ayrılarak polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekiplerine "Oğlumu öldürdüm" diyen Yusuf A. ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hızlıca belirtilen adrese giden ekipler O.A.'yı ensesinden bıçaklanmış halde buldu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.A., buradaki müdahalelerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis otosuyla yeniden olay yerine getirilen Yusuf A., burada ekiplerin sorularına "Oğlumu buraya Rabbime kurban etmeye getirdim. Bildiğim bu. Burayı öylesine seçtim. Olayı sabah planladım. Rabbim böyle uygun gördü bildiğim sadece bu. Bıçağı kasaptan bugün aldım. Kendime koç oğlumu Rabbime kurban ettim. Uyuşturucu madde falan kullanmıyorum. Rabbim böyle istedi. Ben bir şey bilmiyorum. En doğrusunu Rabbim bilir. Ben öldürdüm diye karakola geldim. Ben öldü biliyorum. O yüzden karakola geldim" dedi.
Bıçağı bir kasaptan aldığını ve kendisi için kasaptan koç kesmesini söylediğini oğlunu da kurban ettiğini söyledi. Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A.'nın akıl sağlığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor alınması için İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan O.A.'nın, müdahalelerin ardından Kulak Buran Boğaz Servisi'ne alındığı öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken genç çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın şokunu yaşayan Yusuf A.'nın yakınları ise böyle bir olayı gerçekleştirebilecek bir insan olmadığını; çocuklarına düşkün olduğu belirtildi.
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