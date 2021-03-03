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Berberoğlu'nun da olduğu 8 vekilin fezlekesi TBMM'ye geldi

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
 03 Mart 2021 15:20
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Berberoğlu'nun da olduğu 8 vekilin fezlekesi TBMM'ye geldi

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Berberoğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir"

Gelen dosyalar arasında Feleknas Uca'nın 3 dosyası bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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