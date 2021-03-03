HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı ve şoförüne adli kontrol
|03 Mart 2021 15:29
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan ve "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Halit Uğun tutuklama, Yakup Uğun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Zanlılar, Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Halit Uğun ile şoförü Yakup Uğun, dün özel hareket polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Karaçoban ilçesinde gözaltına alınmıştı.
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