İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş Şubatta da sürdü
|03 Mart 2021 15:31
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İkinci el otomobil fiyatları şubat ayında da düşüş trendini korurken, fiyatlar aralık ayından bu yana yüzde 3'e yakın düşüş gösterdi.
sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020'de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, şubat ayında da düşmeye devam etti. Böylece aralık ayından bu yana ilan fiyatları yüzde 3'e yakın düştü.
Şubat ayının bir diğer öne çıkan başlığı ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış oldu.
Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil olurken Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti.
Marka & Model'de en çok ilan verilenler sıralamasında ilk iki Renault - Clio (yüzde 4,6) ile Volkswagen - Passat (yüzde 4,5) olurken Opel - Astra (yüzde 4,1) bir üst sıraya yükseldi. Sıralamada ilk üçü Renault Megane (yüzde 4) ve Ford Focus (yüzde 3,9) takip etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.
sahibinden.com'un şubat verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. Geçen aya göre en çok ilanı verilen otomobiller bir yaş daha gençleşti ve liderlik 2016 (yüzde 8,5) model otomobil ilanlarının oldu.
Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37'si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. 100-150 bin aralığındaki araçlar ise ilanların yüzde 25,1'ini oluşturdu.
Otomobil ilanlarının yüzde 25,4'ü ise 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu.
sahibinden.com'da, ilan bakanlar şubat ayında da en çok Renault (yüzde 11,5), Volkswagen (yüzde 11,4), BMW (yüzde 8,9), Mercedes - Benz (yüzde 7,7) ve Fiat (yüzde 6,5) marka otomobillerle ilgilendi.
Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika oldu.
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