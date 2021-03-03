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79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili DEAŞ bağlantılı 5 zanlı tutuklandı

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
 03 Mart 2021 15:38
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79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili DEAŞ bağlantılı 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ bağlantısı olduğu öne sürülen H.Ö, İ.Ö, A.B.D, T.A, F.B. ve H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.Ö'nün, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu, İ.Ö'nün ise yeğeni olduğu öğrenildi.

Tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı tabanı izlerinin, şüpheli T.A'nın ayakkabı tabanı desenleri ile örtüştüğünün kriminal incelemede belirlendiği, ayrıca zanlılardan İ.Ö'nün olaya ilişkin itirafta bulunduğu öne sürüldü.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.Ö, A.B.D, T.A, F.B. ve H.Ç. tutuklandı, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Zanlıların mezarlığa motosikletle gitmeleri güvenlik kamerasında

Bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen 6 şüphelinin, 3 motosikletle gittikleri mezarlıkta yaklaşık 1 saat 40 dakika kaldıkları belirlendi.

Öte yandan, zanlıların 3 motosikletle mezarlığa gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu tespitlerin ardından düzenlenen operasyon ise polis kamerasına yansıdı. Görüntülere göre, özel harekat ekipleri, zanlılardan birine ait eve "koçbaşı" yardımıyla kapıyı kırarak giriyor. Şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getiren ekipler, daha sonra evlerde arama yapıyor. Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülüyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına 21 Şubat'ta zarar verilmişti. Polis, düzenlediği operasyonlarla terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları öne sürülen 5 zanlıyı 25 Şubat'ta gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı
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