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Büro Memur-Sen: Ramazan Arıtürk'ü zabıt katiplerinden özür dilemeye davet ediyoruz
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Büro Memur-Sen: Ramazan Arıtürk'ü zabıt katiplerinden özür dilemeye davet ediyoruz

2 Mart 2021 tarihinde Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı" çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde görevli Dr. Ramazan Arıtürk'ün yaptığı talihsiz açıklamayı kınıyoruz.

Mahkemelere bağlı kalemlerde görev alan ve adalet sisteminin bel kemiği niteliğinde, sistemin kolaylaşması için her fedakarlığı yapan Zabıt Katiplerine, "Bu arkadaşlarımız lise mezunu ve hakimlerin sadece getir götür işlerine bakan, bir dosya inceleme yetkinliğine sahip olmayan, bir karar bakma şansı olmayan, Yargıtay kararlarını ne olduğunu anlayamayabiliyorlar ve daha çok örfi olarak gelenler, bunun bir sistematiği yok." diyerek mesnetsiz iddialarda bulunmuştur.

DR. RAMAZAN ARITÜRK, MAHKEME KALEMLERİNDE ÇALIŞAN ZABIT KATİPLERİNİN ANCAK GETİR GÖTÜRÜNÜ YAPAR

Büro Memur-Sen olarak, Dr. Ramazan Arıtürk'ün yaptığı bu mesnetsiz ve talihsiz açıklamayı kınıyoruz. Dile getirdiği ve sorun olarak yansıttığı bu iddiaları, akademik hayatın kronik bir sorunu olarak görüyor; sahada yaşanan problemleri akademik değerlendirmelerinde dile getirdiklerinde, yeterli bilgi olmadan söyleme döktüklerini görüyoruz. Dünya genelinde yaşanan COVID-19'un getirdiği pandemi sürecinde karşılıksız fedakarlıkla görev yapan Zabıt Katiplerinin bu emeğinin karşılığının maddi bir değerlendirmesi yoktur. Adalet sisteminin işlemesini pandemiye rağmen göğüslemiş ve sistemin çarklarının dönmesini sağlamıştır. Tüm bu bilgilere vakıf olmayan Dr. Ramazan Arıtürk, mahkeme kalemlerinde çalışan zabıt katiplerinin ancak getir götürünü yapar.

Ayrıca konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını öngördüğümüz Dr. Ramazan Arıtürk'e hatırlatmak isteriz ki; Mevzuat kapsamında zabıt katiplerinin görev ve sorumlulukları tahdidi şekilde sıralanmış olup, bu görevler arasında "dosyayı inceleme veya emsal nitelikte mahkeme kararlarını bulma ya da bilme gibi" bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

Sayın Arıtürk bilmelidir ki, zabıt katiplerinin öğreniminin lise mezunundan daha yüksek olması, çalışma performansının ve görevde yetkinliğinin artacağı anlamına gelmemektedir, yetkinliğin özellikle kişilerin kendi çalışma azmi ve gayreti ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir.

Bahsi geçen tartışma programında Dr. Ramazan Arıtürk'ün yapmış olduğu açıklamalar, büyük özveriyle çalışan tüm zabıt katiplerimizi üzmüş ve manevi olarak zarar vermiştir.

Büro Memur-Sen olarak tüm zabıt katiplerinin yanında ve destekçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz...
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