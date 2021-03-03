1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum'dan 'dikey bahçe' paylaşımı: Yaygınlaşmasını destekliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şehirlerimizde ekolojik, estetik, ekonomik, dikey bahçe gibi çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaşmasını destekliyoruz"
 03 Mart 2021 16:09
+Aa- Yazdır
Bakan Kurum'dan 'dikey bahçe' paylaşımı: Yaygınlaşmasını destekliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizde ekolojik, estetik, ekonomik dikey bahçe gibi çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaşmasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından dikey bahçe sisteminin çevreye ve ekolojik sisteme sağladığı faydalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Şehirlerimizde ekolojik, estetik, ekonomik, dikey bahçe gibi çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaşmasını destekliyoruz." ifadesini kullanan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Sera gazı emisyonunu azaltır. Habitat ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı verir. Üretim, ısınma ve trafik kaynaklı hava kirliliğini önler. Havadaki zehirli gazları, kiri ve tozu alır, temizlenmiş havayı ortama verir. Partikül filtresi ve kirli hava tamponu olur. Karbondioksiti azaltır, oksijeni artırır. Binalara giren elektromanyetik radyasyonu büyük oranda azaltır.

Şehirlerde oluşan ısı adalarının olumsuz etkilerini azaltır. Gürültü kirliliğine bariyer olur. Rüzgara bağlı ısı kayıplarını azaltarak soğuğu kırar. Binalarda kaybolan sıcaklık miktarını azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Sayısız ve alternatif tasarım imkanıyla bulunduğu bölgeye estetik verir, güzelleştirir. Kuşlar, kelebekler için ilave bir yaşam alanı oluşturur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Baba- oğul birer gün arayla koronadan hayatını kaybetti
03 Mart 2021 17:45		 Nefes darlığı ve şiddetli ağrı çeken hastanın ciğerinden Arnavut biberi çıktı
03 Mart 2021 17:27
Prof. Sözbilir'den Yunanistan depremi sonrası 'İzmir' uyarısı
03 Mart 2021 16:30		 Polis memuru, silahının ateş alması sonucu yaşamını yitirdi
03 Mart 2021 16:01
Babasının 'Rabbime kurban ettim' dediği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor
03 Mart 2021 15:09		 Lise öğrencisi insan taşıyabilen saatte 120 km hıza ulaşabilen drone tasarladı
03 Mart 2021 14:13
Yerli hamsi ilk kez tezgahlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor
03 Mart 2021 14:06		 6 günde 41 evde misafir oldu: 200 kişiye virüs bulaştırdı
03 Mart 2021 13:14
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı
03 Mart 2021 12:45		 Bilim Kurulu Üyesi hafta içi kısıtlamalarının sebebini açıkladı
03 Mart 2021 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj17:45 - Baba- oğul birer gün arayla koronadan hayatını kaybetti17:40 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:34 - Kamu bankaları, mesai saatlerini yeniden düzenledi17:30 - Dolar yeniden 7,40 TL'nin üzerinde17:27 - Nefes darlığı ve şiddetli ağrı çeken hastanın ciğerinden Arnavut biberi çıktı
17:23 - Sakarya'da yaklaşık 320 kişi CHP'den istifa etti17:19 - Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li heyete 'HDP'den desteğinizi çekin' çağrısı17:13 - Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı17:07 - Tarihi kebapçıyı zarara uğratan 12 çalışanı hakim karşısında17:04 - Altı ilden yeni karantina haberleri geldi17:01 - Bakan Soylu: Haritanın her yerini mavi yapma yükümlülüğümüz var
16:53 - Kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları16:49 - WhatsApp'a 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ekleniyor16:47 - Bu ilde kafe, restoran ve benzeri işletmelerin kapanış saatleri uzadı16:35 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması16:33 - Bir Zamanlar Çukurova'nın saniye'si mutasyonlu virüse yakalandı
16:30 - Prof. Sözbilir'den Yunanistan depremi sonrası 'İzmir' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
6 günde 41 evde misafir oldu: 200 kişiye virüs bulaştırdı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halfeti gülü 1
Maden suyu 6
kirli sakal 5
kırmızı oda 1
şah rıza 4
tost ekmeğinin kenarlarını kesmek 2
Laf kıtlığında asmalar budayayım 2
bilimsel hesap makinesi 5
Evde kalmış 2
Yök'ün bahar dönemini iptal etmesi 3
SON İLANLAR
Hakkari Şemdinli Öğretmenevi işçi alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi işçi alacak
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam