Bir Zamanlar Çukurova'nın saniye'si mutasyonlu virüse yakalandı
Yoğun bakımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniyesi Selin Yeninci'nin mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı.
|03 Mart 2021 16:33
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci, 10 gün önce koronavirüse yakalandı ve sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı.
Gazeteci Bilal Özcan'ın aktardığına göre, oyuncunun geçen aylarda Türkiye'de görülen mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı.
Nefes darlığı çeken Yeninci'nin tedavisine entübe edilmeden devam ediliyor. Değerleri sınırda olan oyuncunun sağlık durumu da hızla iyiye gidiyor.
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