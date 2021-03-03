1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

WhatsApp'a 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ekleniyor

WhatsApp, Snapchat'teki gibi gönderildikten hemen sonra 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliğinin uygulamaya ekleneceğini duyurdu.
 03 Mart 2021 16:49
+Aa- Yazdır
WhatsApp'a 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ekleniyor

Yeni gizlilik sözleşmesi sonrası birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, kaybettiği kullanıcıları kazanmak için yaptığı değişikliklere devam ediyor.

'Kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği, gönderen tarafından karşı tarafla paylaşılan görselin, bir süre sonra hem alıcı hem de gönderen kişinin ulaşamayacağı şekilde iki hesaptan da silinmesini içeriyor.

İlk olarak Snapchat uygulamasında kullanılan özelliğin uygulamaya ekleneceğini duyuran WhatsApp, bu değişikliklerle 'gizlilik kuralları' konusunda mevcut hassasiyet seviyesini giderek artırmayı planlıyor.

Birçok uygulama tarafından kullanılan özellik, aynı zamanda Instagram'ın mesaj kısmında da bulunuyor.

Kaynak:shiftdelete.net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı
02 Mart 2021 23:15		 WhatsApp'tan, Android kullanıcılar için yeni özellik
02 Mart 2021 18:18
Bakan Dönmez: Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümü yeni teknolojilere geçiş
02 Mart 2021 13:37		 Instagram'a Clubhouse benzeri özellik eklendi
02 Mart 2021 13:16
Pandemiye karşı tekno icat rüzgarı
02 Mart 2021 07:50		 ASELSAN'ın geliştirdiği ürünlerin testlerini TRTEST yapacak
28 Şubat 2021 22:10
'Böyle imkanlar olsaydı dışarı gitmeyi düşünmezdim'
28 Şubat 2021 19:57		 ASELSAN trafik sorununa da çare olacak
28 Şubat 2021 14:01
Türkiye'de ilk milli bomba atarlı drone geliştirildi
28 Şubat 2021 13:24		 Dijital Ofis Başkanı: Dünya GAFAM'dan büyüktür
28 Şubat 2021 13:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj17:45 - Baba- oğul birer gün arayla koronadan hayatını kaybetti17:40 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:34 - Kamu bankaları, mesai saatlerini yeniden düzenledi17:30 - Dolar yeniden 7,40 TL'nin üzerinde17:27 - Nefes darlığı ve şiddetli ağrı çeken hastanın ciğerinden Arnavut biberi çıktı
17:23 - Sakarya'da yaklaşık 320 kişi CHP'den istifa etti17:19 - Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li heyete 'HDP'den desteğinizi çekin' çağrısı17:13 - Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı17:07 - Tarihi kebapçıyı zarara uğratan 12 çalışanı hakim karşısında17:04 - Altı ilden yeni karantina haberleri geldi17:01 - Bakan Soylu: Haritanın her yerini mavi yapma yükümlülüğümüz var
16:53 - Kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları16:49 - WhatsApp'a 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ekleniyor16:47 - Bu ilde kafe, restoran ve benzeri işletmelerin kapanış saatleri uzadı16:35 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması16:33 - Bir Zamanlar Çukurova'nın saniye'si mutasyonlu virüse yakalandı
16:30 - Prof. Sözbilir'den Yunanistan depremi sonrası 'İzmir' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
Belediyede 1 kişiye, 3 müdürlük verildi
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
6 günde 41 evde misafir oldu: 200 kişiye virüs bulaştırdı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en güzel beşiktaş sözleri 2
mecbur olmak 4
maske takanların kışın grip olmaması 5
süpermarket kitapları 1
gülü sevip dikenine katlanmak 2
Teksir kağıdı 2
bilimsel hesap makinesi 5
dolap beygiri 1
devlet hastanelerinin kirli olması 1
amonyak 1
SON İLANLAR
Hakkari Şemdinli Öğretmenevi işçi alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi işçi alacak
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Mezitli SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam