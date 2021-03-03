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Tarihi kebapçıyı zarara uğratan 12 çalışanı hakim karşısında

Bursa'da 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kebapçıyı yaklaşık 5 yılda 5 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddia edilen 12 sanık, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.
 03 Mart 2021 17:07
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Tarihi kebapçıyı zarara uğratan 12 çalışanı hakim karşısında

Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya basın mensupları alınmadı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, müşteki Oğuzhan İskenderoğlu'nun ifade verdiği öğrenildi.

Mahkeme, duruşmayı temmuz ayına erteledi.

Davacı Oğuzhan İskenderoğlu, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılamanın sürdüğünü belirterek, "Yargıya güveniyoruz, inşallah adalet yerini bulacaktır." diye konuştu.

Geçen yıl firma sahiplerinden Oğuzhan İskenderoğlu'nun şikayeti üzerine yürütülen soruşturma sonucu, yaklaşık 5 yılda 5 milyon 137 bin liralık sipariş iptaliyle şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle çalışanlar F.A, İ.Y, M.K, E.Ç, E.Ç, G.G, İ.Y, K.K, M.E.Ç, M.K, O.K. ve Ö.G. hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı
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