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Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adıyaman'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
 03 Mart 2021 17:13
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Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlenen A.E. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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