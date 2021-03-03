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Sakarya'da yaklaşık 320 kişi CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Bolu ve İzmir'in ardından Sakarya'da da istifa depremi yaşanıyor. Yaklaşık 320 kişinin partiden istifa ettiğini belirten eski CHP Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş, "İktidar olmak istemeyen bir yönetimin parti içindeki kör döğüşüne ortak olmak, bununla zaman kaybetmek istemiyoruz" dedi.
 03 Mart 2021 17:23
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Sakarya'da yaklaşık 320 kişi CHP'den istifa etti

CHP'de Bolu ve İzmir'den sonra Sakarya'da da istifalar yaşanıyor. Yaklaşık 320 kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. İstifa eden kişilerin diğer illerde olduğu gibi Muharrem İnce'nin partileşme kararı aldığı 'Memleket Hareketi'ne katılacağı belirtildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan eski CHP Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş, 19 yıldır üyesi olduğu partiden dün itibari ile istifa ettiğini açıkladı. Partileşme kararı alan Muharrem İnce ile görüşme içerisinde olduklarını belirten Kurtuluş, bu süreçte diğer arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

"Biz şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyoruz"

Fatma Kurtuluş, "Söylemek istediğim, insanların düşünmesini istediğim şudur; bana 19 yıllık bir aktif siyaset geçmişini, emeği, yaşanmışlığı kenarı koyarak sıfırdan başlamayı göze aldıran nedir? Bizler neden sıfırdan başlamayı göze alıyoruz? İstifa eden yüzlerce insana bunu düşündüren, yaptıran nedir? İnsanlar en azından bir kere kendine bunu sormalı. Bizler diyoruz ki; iktidar olmak istemeyen bir yönetimin parti içindeki kör dövüşüne ortak olmak bununla zaman kaybetmek istemiyoruz. Biz şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyoruz. Bir gün CHP Genel Sekreteri Recep Peker bir parti evrakına 'partim' sözünü yazan Atatürk'e neden CHP yazmadığını sorar. Bence aldığı cevap günümüze ışık tutacaktır. Atatürk'ün cevabı 'Ne bileyim sonuna kadar CHP'nin benim partim olarak kalacağını' olmuştur. İşte tam da bu noktada olduğumuzu hissediyoruz, görüyoruz" dedi.

"Yüreğimizi ve ideallerimizi alarak ayrılıyoruz"

Hedeflerine ulaşmak için sıfırdan başlayacaklarını belirten Kurtuluş, "Parti içi kör dövüşün kimseye yararı olmadığı için koltukları, makamları, unvanları, on yıllardır verdiğimiz emeklerimizi onlara bırakarak, yanımıza inancımızı, yüreğimizi ve ideallerimizi alarak ayrılıyoruz. Zor olanı yapıyoruz. Hedefe giden yeni bir yol açmak için her şeyi geriye bırakıp sıfırdan başlamayı göze alıyoruz. Yaşanan sadece budur" diye konuştu.

"Vefamız da sadakatimiz de Atatürk'ün en büyük mirası olan memleketimize, milletimizedir"

Kurtuluş şöyle devam etti:

"Bizim için 'bir yandan safralarımızı temizliyoruz' diyenlerle bir yandan da 'gitmeyin' diyenlerin çelişkisi, geleceğin gebe olduğu gerçeğin en büyük muştusudur. Vefamız da sadakatimiz de Atatürk'ün en büyük mirası olan memleketimize, milletimizedir. Geleceğimizi geri alacağız. Ben ve bir grup arkadaşım istifa etmemiştik. Dün itibari ile 19 yıldır üyesi olduğum, her kademesinde görev yaptığım partimle gönül bağım dahil olmak üzere bütün ilişkimi kestim. Bundan sonra 83 milyona hitap eden 100 yıl önceki o kuruluş felsefesi de bizim zaten öncümüz olacağını söylemiştik. Bu hareketle bunu daha da büyüterek topluma hizmet etmeye devam edeceğiz bu yeni yolda. Net rakamlar kendilerinde mevcuttur. Genel merkezimize de ulaşmıştır ama bizimde tahminini yaptığımız 320 bandının üzerinde. Bizler figüran olmak istemiyoruz. İnandığımız bir davada elimizi taşın altına gerekirse gövdemizi taşın altına koyarak topluma gerçek anlamda üretken bir siyaset yapmak istiyoruz. Bunun çığ gibi büyüyeceğini biliyorum ben, İnşallah hayırlısı olur hem memleketimiz için hem hepimiz için" şeklinde konuştu.

"Elimizden ne gelirse yapacağız"

Muharrem İnce'nin partileşme kararı sonrasında görüşmelerin yapıldığını ve bu konuda her zaman destek vereceklerini belirten Kurtuluş, "Kendisiyle görüşmelerimiz oldu. Memleket Hareketi ilk başladığında biz bu desteğimizi doğru bir şekilde olduğunu ifade etmiştik. Şimdi önce genel merkezde ufak tefek çalışmaların sonuna gelindi, partileşme sürecinin amblem vesaire bina tutuldu. Ondan sonraki sürece de bakacağız. Arkadaşlarımız da burada elimizden ne gelirse yapacağız. Hepimiz neferiz burada" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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