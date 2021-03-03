Kamu bankaları, mesai saatlerini yeniden düzenledi
Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.
|03 Mart 2021 17:34
|+Aa- Yazdır
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Altı ilden yeni karantina haberleri geldi
03 Mart 2021 17:04
|Kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları
03 Mart 2021 16:53
|Bu ilde kafe, restoran ve benzeri işletmelerin kapanış saatleri uzadı
03 Mart 2021 16:47
|İçişlerinden 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge
03 Mart 2021 15:49
|Kış lastiği denetiminde 388 araca trafikten men cezası
03 Mart 2021 15:23
|Kastamonu'ya yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler karantinaya alınacak
03 Mart 2021 13:36
|Yarın 260 bin personelle denetim yapılacak
03 Mart 2021 13:32
|YSK talep etti, İçişleri kısıtlamadan 'muafiyet' tanıdı
03 Mart 2021 13:20
|Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
03 Mart 2021 11:58
|EPDK'dan akaryakıt şirketlerine fiyat incelemesi
03 Mart 2021 09:12