Baba- oğul birer gün arayla koronadan hayatını kaybetti

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI TUİK Şubat ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TUİK'in yapmış olduğu açıklamaya göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.