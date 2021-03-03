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Dolar yükselince Merkez Bankası açıklama yaptı

ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi nedeniyle, dolar yeniden yükselmeye başladı. Dolar yükselince Merkez Bankası yeni bir açıklama yaptı. Bakandan yapılan açıklamada "Sıkı para politikası duruşu kararlılıklar sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" denildi.
 03 Mart 2021 18:10
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Dolar yükselince Merkez Bankası açıklama yaptı

Merkez Bankası (MB) enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşuncaya kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajı verdi.

Merkez Bankası yatırımcılara videokonferans üzerinden sunum yaptı.

Fiyat istikrarına vurgu yapılan sunumda sıkı para politikasının sürececeği, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacağı belirtildi.

Merkez Bankası, rezervlerin istikrar kazandığını ve ılımlı bir toparlanmanın başladığını kaydetti, "sıkı para politikası duruşu ve politika kredibilitesi rezerv birikimine katkı sağlayacak" dedi.
Memurlar.Net
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