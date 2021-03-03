1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan köy muhtarlarına 'halk eğitim kursları' mektubu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgın süreci, bize sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Köylerimizde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik kurslar, vatandaşlarımızın hem ev geçimine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır"
 03 Mart 2021 18:55
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk'tan köy muhtarlarına 'halk eğitim kursları' mektubu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köylerde açılacak ücretsiz halk eğitim kurslarına ilişkin 25 bin muhtara mektup göndererek, vatandaşların kurslara katılımı konusunda destek istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, bugün tanıtımı yapılan "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesine ilişkin kurs açılabilecek potansiyel nüfusu olan 25 bin köy muhtarına mektup ve broşür gönderdi.

Mektubunda köylerde sebze fidesi üretimi, hayvan sağlığı, bahçecilik, tarım makineleri bakımı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda düzenlenecek ücretsiz halk eğitim kurslarının vatandaşların ilgi alanlarına hitap ettiğine işaret eden Selçuk, kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağını, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yollarının gösterileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, vatandaşların kurslara katılımı konusunda muhtarların desteğini isteyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız salgın süreci, bize sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Köylerimizde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik kurslar, vatandaşlarımızın hem ev geçimine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek
03 Mart 2021 19:00		 Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj
03 Mart 2021 17:53
MEB'den kırsal kesimde yaşayanlara yönelik ücretsiz kurs
03 Mart 2021 14:30		 Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı faaliyet raporu yayımlandı
03 Mart 2021 12:30
MEB'den, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki 40 bin öğretmene patent eğitimi
03 Mart 2021 11:08		 31 ilde, 68 bin 241 tablet bilgisayar daha öğrencilere dağıtılacak
02 Mart 2021 18:49
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime ara veriyoruz demek istemiyoruz
02 Mart 2021 18:43		 MEB ücretsiz bilgisayar vaadiyle 'oltalama' yapan sitelere karşı uyardı
02 Mart 2021 14:40
Bakan Selçuk'tan, yüz yüze eğitime geçişte maske ve mesafe uyarısı
02 Mart 2021 12:27		 MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı
01 Mart 2021 22:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:49 - Esenyurt Belediyesi'nde bir kişiye 4 ayrı müdürlük görevi20:41 - Muharrem İnce: Yüzde 49'a razı değiliz20:36 - Bakan Soylu: Deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıyayız20:24 - Bakan Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor20:19 - Kız çocukları, kaldıkları yurttaki kursla hayallerine kavuşacak20:15 - Canik, 'yılın tabancası' ödülünü almayı hedefliyor
20:07 - 'İzmir Gevreği' için coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı20:04 - Marmara'da halı sahaları açılan tek il Bursa!20:01 - Hak-İş'den yeni anayasaya destek açıklaması19:57 - Kartal Belediyesi anlaştık dedi, işçiler tepki gösterdi19:45 - Araştırma: 'Akıllı telefon bağımlılığı' uyku düzenini etkiliyor19:44 - İş Bankası'na 110 milyon lira idari para cezası
19:24 - Uşak Valisi: Yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz19:22 - Prof. Dr. Servet Özgür, üniversitedeki görevinden istifa etti19:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü19:13 - Vaka sayısı iki gündür 11 binin üzerinde seyrediyor19:10 - 'Merkez bankaları negatif faiz politikasını göz ardı etmemeli'
19:08 - Google, kullanıcıların gezindiği siteleri izlemeyi sonlandıracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Belediyeden, 'bir kişiye üç ayrı müdürlük verildi' iddialarına açıklama
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
6 günde 41 evde misafir oldu: 200 kişiye virüs bulaştırdı
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yozgat 2
boyu 1.50 olan hatun 3
mariana çukuru 2
özlemimsin mutluluk 4
küp 3
İlkokul öğretmenim 2
Maden suyu 6
Serbest radikal 1
tetanoz 1
aselsan 1
SON İLANLAR
Nevşehir Ürgüp Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Hakkari Şemdinli Öğretmenevi işçi alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi işçi alacak
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam