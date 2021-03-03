Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Yarışma, mektup, resim, kısa film, grafiti, kara kalem, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma dallarında yapılacak
|03 Mart 2021 19:21
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