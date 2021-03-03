Prof. Dr. Servet Özgür, üniversitedeki görevinden istifa etti
|03 Mart 2021 19:22
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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli mecralarda Prof. Dr. Özgür ile ilgili bazı haberlerin yer aldığı anımsatıldı.
Toros Üniversitesinin, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine inanan, hiçbir öğrencinin eğitim hakkının elinden alınamayacağını savunan bir yükseköğretim kurumu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"28 Şubat süreci, bilindiği üzere ülkemizin en kara dönemlerinden birisidir. Bu dönemde yaşanılan acıları kabul etmek, ne dün ne de bugün söz konusu değildir. Üniversitemizin temel değerleri içinde, her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı, insana saygı, başkalarını dışlamama, fikirlere saygı, hoşgörü ve birlikte yaşama gibi temel değerler yer almaktadır. Kuruluş felsefesinde bu değerleri taşıyan bir kurumun 28 Şubat döneminde yaşanılan insan haklarına ve insan onuruna yakışmayan uygulamaları tasvip etmesi mümkün değildir. Prof. Dr. Servet Özgür, bugün itibarıyla Meslek Yüksek Okulundaki görevinden istifa etmiştir."
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