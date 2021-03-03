Uşak Valisi: Yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Funda Kocabıyık, Özmerkez'de düzenlenen toplantıda, kentteki oda başkanları ve organize sanayi bölgesi temsilcileriyle bir araya geldi.

Kocabıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs risk değerlendirme haritasında batı illeri arasında tek mavi (düşük riskli) il olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Düşük riskli iller arasında kalmak için kurallara uyulmasının önemine değinen Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Artık bu mutluluk dönemi bitti. Dönem, bu maviyi nasıl koruyacağız, bunun için hep birlikte ne yapacağız, bunun istişarelerini yapma dönemi. Bu anlamda ben mücadelemizde emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve özellikle üstüne basa basa söylüyorum vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben şunun farkındayım, ne kadar kural koyarsanız koyun, ne kadar önlemlerle ilgili talimatlar alana gönderirseniz gönderin, bunun alanda bir karşılığı, içselleştirilmesi ve sahiplenilmesi olmazsa hiçbir anlamı yok. Biz Uşak'ta şükürler olsun bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Vatandaşımız bizimle birlikte hareket etti. Genelgelerde gelen talimatlara, bizim Hıfzıssıhhada aldığımız kurallara vatandaşımız gerçekten çok büyük oranda riayet etti. Bence bu başarının gizli kahramanı vatandaşlarımızdır. Ben öyle düşünüyorum. Asıl mücadelemiz bence şimdi başlıyor. Elde ettiğimiz bu başarının devamlı olması için hep birlikte çalışacağız ve sahada olacağız."

- "Herkes bu işin içinde olmalı"

Kocabıyık, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcilerinin de sahada olup, salgınla mücadeleye destek vermesinin önemine değinen Kocabıyık, şöyle devam etti:

"Bu mücadele sadece devletimizin vereceği bir mücadele değil. Herkes bu işin içinde olmalı, bu mücadeleye destek vermelidir. Çok şükür karşılıklı istişare ile hep beraber Uşak olarak bu başarıyı elde ettik. İş yerlerimizin denetlenmesinde özellikle oluşturulan ekiplere, gerek personel gerekse araç anlamında şimdiye kadar destek verdiniz. Bu desteklerin devamını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de sizlerden kendi içinizde bir denetim mekanizması oluşturarak sürekli alanda olmanızı ve esnafımıza rehberlik etmenizi istiyoruz."

Denetimlerin sürekli devam edeceğini ve her ay bu çalışmaları masaya yatırıp gözden geçireceklerini kaydeden Kocabıyık, sahayı hiçbir zaman boş bırakmayacaklarını söyledi. Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Şükür şimdi biz maviyiz. Mavi olmanın şöyle bir avantajı var. İnsanlar yavaş yavaş yeni normal hayata dönecek. Esnaf yeniden dükkanını açacak. Ekonomi çarkları yeniden dönmeye başlayacak. En büyük getirisi ve en büyük sevincimiz bu oldu. Ama bunu kaybetmememiz lazım. Bunun için de kurallara uyulması lazım. Biliyorsunuz, 15 günde bir bu harita güncellenecek. Biz şimdi maviyiz diye sevindik ama rehavete kesinlikle kapılmamamız ve insanlarımızın, vatandaşlarımızın da kapılmasına engel olmamız lazım. Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor."