Marmara'da halı sahaları açılan tek il Bursa!
|03 Mart 2021 20:04
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca tespit edilen kriterlere göre illerin 4 risk grubuna ayrılmasının ardından Bursa, Marmara Bölgesi'nin "orta risk" grubundaki tek ili oldu. Bölgedeki diğer iller "yüksek risk" ve "çok yüksek risk" gruplarında yer alıyor.
Halı sahaların açılmasına sevinen kentteki işletmeciler, ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek hizmet veriyor.
Bursa Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Derneği Başkanı Yüksel Bulut, AA muhabirine, uzun süredir bugünü beklediklerini söyledi.
Bulut, halı saha işletmeleri olarak salgın kurallarını en iyi uygulayan meslek grupları içinde olduklarını dile getirdi.
Halı sahaların 1500 metrekare açık alana sahip olduğunu, kişi başına 105 metrekare alanın düştüğünü aktaran Bulut, "Spor tesisi olarak sadece biz kapalı kaldık, salonlardaki faaliyetler bu süreçte devam etti." ifadesini kullandı.
Yüksel Bulut, gerekli dezenfeksiyonun sağlanması, girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılması, seyirci, refakatçi ve misafir alınmaması kaydıyla halı sahaların 09.00-19.00 saatlerinde açık olduğunu belirtti.
Genellikle akşamları hizmet verdiklerini ifade eden Bulut, yetkililerden kendilerine tanınan sürenin en azından 21.00'e uzatılması talebinde bulundu.
Bulut, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından telefonlarımız susmadı. Kayıtları, rezervasyonları yapıyoruz. Diğer illerden de rezervasyon alıyoruz. Yalova'dan, İstanbul'dan arayanlar var. İnşallah vaka sayısı artmaz, tekrar kapatılmaz. Herkesin el birliğiyle taşın altına elini koyması gerekiyor. Vaka sayılarını düşürüp bu beladan tamamen kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.
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