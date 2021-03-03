'İzmir Gevreği' için coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı
|03 Mart 2021 20:07
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İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, yaptığı açıklamada 'İzmir Gevreği' için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu, üretim yöntemi ve tadı diğer illerdeki simitlerden farklı olan İzmir Gevreği ile ilgili farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.
İzmir Gevreğinin kendine has lezzete sahip olduğunu kaydeden Erişen, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İzmirliler 'simit' demez, 'gevrek' der. Gerçekten de İzmir Gevreği diğer illerde satılan simitlerden hem görünüm hem lezzet hem de üretim şekli açısından farklıdır. İzmir Gevreği önce pekmezde sonra fırında iki kere pişer. Adı üstünde gevrek gevrek pişer. Hamuru yoğrulup sıcak pekmez kazanında bir dakikaya yakın haşlanıp kabartılır, sonra susama bulanıp fırında pişirilir. Diğer illerde ise üretim farklıdır. Örneğin İstanbul simidi üretiminde hamur soğuk pekmez kazanına sokulup susamlanır ve fırına verilir. Bu şekilde iki ürün arasında lezzet ve görünüm farkı da oluşur. Biz gevreğin mideye gitmeden önce göze de hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İzmir Gevreğinin tescilini alacağız ve kentimizin önemli bir değerinin ismini, özelliklerini koruma altına alacağız, gelecek nesillere taşıyacağız."
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