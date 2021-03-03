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Canik, 'yılın tabancası' ödülünü almayı hedefliyor

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ, bu yıl ürettiği "Canik" marka TP9 Sub Elite CAS ile daha önce üç kez aldığı Amerika'da düzenlenen "yılın tabancası ödülü"nü hedefliyor.
 03 Mart 2021 20:15
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Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'un mühendislerinden sektöre yön verecek yenilik olan CAS versiyonu (Canik Advanged Sight System: Canik Gelişmiş Görüş Sistemi), gizli taşıma ve kişisel müdafaa tabancalarında standartları artırıyor.

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Samsun Yurt Savunma, Samsun'da 1998'de kurduğu fabrikasını 3 yerleşkeye çıkararak Türk savunma sanayisinin hafif silah, 9 milimetre tabanca sektöründe Canik markasıyla yüzde yüz yerli üretim yapıyor.

Firma, yeni çıkardığı CAS ile kullanıcılara her ortamda en iyi açıyla hedefi vurmalarının yanında pürüzsüz gövde yapısıyla da kolay taşınma imkanı sunuyor.

Yaklaşık 1 yıllık araştırma ve geliştirme sürecinin sonucu kullanıcıya sunulan CAS, mekanik nişangahlar ile fiber trityum optik gece gündüz nişangahının birlikte kullanımına imkan tanıyan bir altyapıya sahip.

TP9 SUB Elite CAS olarak piyasaya sürülen tabanca aslında orijinal TP9 SUB Elite modeline CAS entegre edilmiş yeni bir versiyon olarak sunuluyor. Bu yeni nişangah sistemi kapağa entegre edilmiş fiber-trityum optik gece nişangahı sayesinde silahlar düşük profile sahip oluyor.

Pile ihtiyaç duymayan nişangah ile atıcılar aydınlık veya karanlık ortamda çok hızlı ve isabetli bir şekilde hedefe bağlanabiliyor.

CAS versiyonu nişangahın kapağa entegre olması nedeniyle üst gövdenin kıyafetlere takılmadan pürüzsüz bir şekilde hızla çekilebilmesine olanak sağlıyor.

Sunduğu estetik ile hafif tabanca sektöründe kullanım alışkanlıklarını kolaylaştıracak CAS, kullanıcıların beklentilerini karşılamak amacıyla aynı zamanda klasik gez-arpacık setiyle de kullanılabiliyor.

Samsun'daki fabrikasında üretilen silahların büyük çoğunluğunu ihraç eden Samsun Yurt Savunma, cirosunun yüzde 80'ini ihracattan elde ediyor.

Amerika'da Yılın Tabancası ödüllerini 2017, 2019, 2020 yıllarında alarak rüştünü dünyaya ispatlayan Canik Arms'ın, TP9 SUB Elite CAS ile bir kez daha "yılın tabancası" ödülünü ülkeye getirmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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