1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor" dedi.
 03 Mart 2021 20:24
+Aa- Yazdır
Bakan Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.

"Hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor"

Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde" açıklamasında bulundu.

Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Esenyurt Belediyesi'nde bir kişiye 4 ayrı müdürlük görevi
03 Mart 2021 20:49		 Muharrem İnce: Yüzde 49'a razı değiliz
03 Mart 2021 20:41
Bakan Soylu: Deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıyayız
03 Mart 2021 20:36		 Kartal Belediyesi anlaştık dedi, işçiler tepki gösterdi
03 Mart 2021 19:57
Uşak Valisi: Yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz
03 Mart 2021 19:24		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
03 Mart 2021 19:21
Vaka sayısı iki gündür 11 binin üzerinde seyrediyor
03 Mart 2021 19:13		 MEB ile CB. Dijital Dönüşüm Ofisi arasında protokolü imzalandı
03 Mart 2021 19:05
Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni YHT hatları açıklaması
03 Mart 2021 18:52		 AK Partili Güneş, mavi Uşak'ın sırrını açıkladı: Uşak tarhanası
03 Mart 2021 18:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:49 - Esenyurt Belediyesi'nde bir kişiye 4 ayrı müdürlük görevi20:41 - Muharrem İnce: Yüzde 49'a razı değiliz20:36 - Bakan Soylu: Deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıyayız20:24 - Bakan Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor20:19 - Kız çocukları, kaldıkları yurttaki kursla hayallerine kavuşacak20:15 - Canik, 'yılın tabancası' ödülünü almayı hedefliyor
20:07 - 'İzmir Gevreği' için coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı20:04 - Marmara'da halı sahaları açılan tek il Bursa!20:01 - Hak-İş'den yeni anayasaya destek açıklaması19:57 - Kartal Belediyesi anlaştık dedi, işçiler tepki gösterdi19:45 - Araştırma: 'Akıllı telefon bağımlılığı' uyku düzenini etkiliyor19:44 - İş Bankası'na 110 milyon lira idari para cezası
19:24 - Uşak Valisi: Yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz19:22 - Prof. Dr. Servet Özgür, üniversitedeki görevinden istifa etti19:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü19:13 - Vaka sayısı iki gündür 11 binin üzerinde seyrediyor19:10 - 'Merkez bankaları negatif faiz politikasını göz ardı etmemeli'
19:08 - Google, kullanıcıların gezindiği siteleri izlemeyi sonlandıracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ankara'da, kamu kurumlarında, esnek çalışmaya devam edilecek
45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti
Belediyeden, 'bir kişiye üç ayrı müdürlük verildi' iddialarına açıklama
Sağlık Bakanlığı, personele yönelik yeni Genelgeyi yayımladı
6 günde 41 evde misafir oldu: 200 kişiye virüs bulaştırdı
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi
'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
BİP'in Acil Durum Butonu 1
kırmızı oda 1
sezyum137 2
şah rıza 4
Bola ki 1
İlkokul öğretmenim 2
Maden suyu 6
yalnız yaşamak 1
sarımsak 1
niğde 1
SON İLANLAR
Nevşehir Ürgüp Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Hakkari Şemdinli Öğretmenevi işçi alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi işçi alacak
San Hose Büyükelçiliği söleşmeli sekreter alacak
Antalya Akseki Belediyesi 4 memur alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim pesoneli alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Sivas Cemel Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam