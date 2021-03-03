Bakan Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor
|03 Mart 2021 20:24
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.
"Hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor"
Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde" açıklamasında bulundu.Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde. pic.twitter.com/AmTfnfa6OaDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 3, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Esenyurt Belediyesi'nde bir kişiye 4 ayrı müdürlük görevi
03 Mart 2021 20:49
|Muharrem İnce: Yüzde 49'a razı değiliz
03 Mart 2021 20:41
|Bakan Soylu: Deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıyayız
03 Mart 2021 20:36
|Kartal Belediyesi anlaştık dedi, işçiler tepki gösterdi
03 Mart 2021 19:57
|Uşak Valisi: Yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz
03 Mart 2021 19:24
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
03 Mart 2021 19:21
|Vaka sayısı iki gündür 11 binin üzerinde seyrediyor
03 Mart 2021 19:13
|MEB ile CB. Dijital Dönüşüm Ofisi arasında protokolü imzalandı
03 Mart 2021 19:05
|Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni YHT hatları açıklaması
03 Mart 2021 18:52
|AK Partili Güneş, mavi Uşak'ın sırrını açıkladı: Uşak tarhanası
03 Mart 2021 18:47