Bakan Soylu: Deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıyayız
|03 Mart 2021 20:36
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Eğitim Yılı kapsamında AFAD Başkanlık'ta TRT Haber canlı yayınında konuştu.
Son dakika haberi: 3 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
Afet yönetimiyle ilgili tüm organizasyonu AFAD sağlıyor.
Elazığ, İzmir depremleri, Giresun'daki sel oralarda tüm ekiplerimiz çalışırken burada 3. bir göz olarak hem meselenin lojistiğini sağlayan hem orada arka planı yöneten kurum ve işlevsel yer burası. Burada tüm bakanlıklarımız var.
Olay anını anlatırken olay öncesi ve sonrası da var. Türkiye bir deprem bölgesi. 1900 ve 2000'li yıllar arasında 70 adet büyük ve yıkıcı depremler meydana geldi.
Deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıyayız.
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