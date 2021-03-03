Muharrem İnce'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiası

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan ve bu oluşumu siyasi partiye dönüştürme yolunda olan Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

* Genel merkezimizin tadilat işleri sürüyor. Ankara'da 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken bitecek. Partinin kuruluşunu bir otelde açıklamak istemiyoruz. Genel merkezi tamamlayıp açıklayacağız. Nisan ayı içinde yaparız. 45 gün içinde yapmak istiyoruz.

'SİYASETTE MİZAH YOK'

* Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50 + 1 almak için çalışacağız. Biz her partiden oy alacağımızı düşünüyoruz. Toplumsal dayanışmayı anlatacağız öncelikle. Toplumda siyasetin kalitesi çok düştü. Mizah yok siyasette.

* İlk kez belki de sanat diyeceğiz. Kimse konuşmuyor. Uzay madenciliği, nano teknoloji derken, sanat diyeceğiz.

PARTİNİN FİNANSMANI

* Parayı kurucular kurulundan topluyoruz. Biz bütün harcamalarımızı şu anda banka üzerinden yapıyoruz. Partiyi kurduğumuzda o dokümanları basına sunarız. Harcamalarımızın hepsi kayıtlı. Bağış alamıyoruz. Ama partiyi kurduğumuzda alabileceğiz. Genel başkan odasını ben döşüyorum.

* Anket yaptırmadık. Ama yaptıranlardan aldığımız bilgi şu. Yeni kurulan partilerden çok daha iyisiniz diyorlar.

* 27 senedir 30'un üzerine hiç çıkmadık. Bir kez çıkmış. O da Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkmış. Ben tekere çomak sokmuşum. İlk kez 30'un üzerine çıkmışım.

"BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ" İDDİASI

* Saraya giden CHP'lide müthiş gelişmeler oluyor. Herhalde çıkacak, mahkeme kayıtlarından. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.

ÇATI ADAY HATA OLUR

* Memleket Hareketi'nin sözcüsü olarak söylüyorum. Yakında siyasi parti olacağız. Her parti kendi adayını çıkarsın. Biz de çıkaracağz. Kim en yüksek oy alırsa, ikinci turda söz veriyorum, destekleyeceğiz. Ama onlardan da söz veriyorum. Çatı aday olmaz. Matematik bilimine aykırıdır. Beğendiremezsin bir kesimini.