Esenyurt Belediyesi'nde bir kişiye 4 ayrı müdürlük görevi

CHP'li belediyelerde yaşanan 'akraba kadrolaşması' ve tek bir kişinin birçok farklı makamda görevlendirilmesi olaylarına bir yenisi eklendi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde, Mustafa Karatay isimli çalışan, 4 farklı makamda müdürlüğe getirildi. Karatay, belediyenin Basın ve Yayın Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini aynı anda yürütüyor.

Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlerini de tek bir kişi yürütüyor. İki makamın başında da Günnur Yıldırım bulunuyor.

Benzer durumlar yakın zaman önce Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde ve Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde yaşanmıştı. Efeler'de ve Merkezefendi'de bir kişinin 3 farklı müdürlük görevi yürüttüğü medyaya yansımıştı.