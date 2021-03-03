Galatasaray, başkentte Ankaragücü'ne mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına lider olarak giren Galatasaray, başkentte Ankaragücü'ne konuk oldu.

Saat 19:00'da başlayan ve Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 45. dakikasında Ankaragücü, top ceza sahası içinde Arda Turan'ın elle müdahalesi nedeniyle penaltı kazandı. 45+1'de penaltıyı gole çeviren isim ise İbrahim Akdağ oldu. Böylece Ankara ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Ankaragücü, 55. dakikada Lobjanidze'yle bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 57. dakikasında hakem Galatasaray'da Mostafa Mohamed'i rakibine dirsekle vurduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan attı. 10 kişi kalan Galatasaray kalan dakikalarda gol aramaya devam etti. 90+2. dakikada Galatasaray, Kerem'le bir gol bulsa da puan için yeterli olmadı.

Böylece Başkent ekibi sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 23'e yükseltirken, haftaya lider başlayan Galatasaray 57 puanda kaldı.