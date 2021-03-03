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Muş valisi'nden 'gevşeme' uyarısı: Herkes maske takacak

Muş Valisi İlker Gündüzöz, vaka oranına göre mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan kentte halka, koronavirüs tedbirlerine uyma konusunda çağrıda bulundu. Alınan kararlara harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Vali Gündüzöz, "Herkes maskesini takacak, hiçbir gevşeme olmayacak" dedi.
 03 Mart 2021 21:33
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Muş valisi'nden 'gevşeme' uyarısı: Herkes maske takacak

Türkiye'deki risk haritasına göre, mavi kategoride yer alan Muş'ta normalleşme adımları atılırken, Vali İlker Gündüzöz de vatandaşa uyarılarda bulundu. İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu ile valilik binasında açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, koronavirüs ile mücadele noktasında gerçekleştirilen denetimlerin bugünden sonra daha da yoğun devam edeceğini vurguladı. İlk günlerden bu yana koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini anlatan Gündüzöz, Muş'un düşük riskli iller arasında yer almasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Herkesi dikkatli ve duyarlı olmaya davet eden Vali Gündüzöz, "Uzun süren bu mücadeleyle elde ettiğimiz bu fırsatı çok kısa bir sürede de bitirme riski ile karşı karşıyayız. Bu salgınla mücadele tedbirlerine harfiyen uymak zorundayız. Temizlik, maske ve mesafe konusunda hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Bugünden itibaren daha yoğun bir şekilde denetimler yapılacak. Yoğun bir şekilde denetimlere devam edeceğiz. Hatta denetimlerin dozu artırılacak" diye konuştu.

Vatandaştan maskelerini indirmemelerini isteyen Gündüzöz, "Biz düşük riskli illerden biri olduk. Kontrollü normalleşmeye geçildi, bu mutluluk verici ama bu şu demek değildir; 'Maskeleri atalım, sokakta gezelim'. Sokaklara baktığımız zaman maskeleri çıkaranlara şahit olmaktayız. Biz her türlü önce uyaracağız. Uyarıyı eğer dikkate almazlarsa daha fazla ceza kesmek suretiyle hatta adli işlem yapmak suretiyle devam edeceğiz" dedi.

'KURALLARA UYULMUYORSA KAPATIRIZ'

Maske kullanımının son derece önemli olduğunun altını çizen Vali Gündüzöz, kentte vatandaşın toplandığı alanların açıldığını belirterek, bunun istismara konu edilmemesi gerektiğini vurguladı. Buralarda kurallara uyulmadığı takdirde gerekli işlemlerin uygulanacağını söyleyen Gündüzöz, "Eğer kurallara uyulmuyorsa o müesseseyi kapatırız. Bu memleketin elde etmiş olduğu imkanı küçük birtakım hesaplarla çok sınırla sayıda kişinin heba etmemesi lazım. Toplumun bundan davacı olması demektir. Çünkü bir ya da iki kişinin yaptığı şeyler, toplumu sarsabilir. Onun için lütfen sosyal mesafeye her sokakta hem de vatandaşımızın toplandığı alanlarda dikkat edelim. Özellikle kahvehane ve kıraathaneler gibi vatandaşların toplandığı mekanlar sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi konulara dikkat etmesi gerek. Muş'ta, her yerde olduğu gibi kahvehaneler, kıraathanelerimiz var. Vatandaşımız çay içip, sohbet etmeyi, bir araya gelmeyi seviyor. Kültürel unsurun varlığını biliyoruz. Ama iç içe, çok yakın bir şekilde, çok kabalık bir şekilde eğer biz bu alışkanlıklarımızı devam ettirirsek salgın tekrar eski düzeylere çıkar ve o kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar hepsi kapanmak zorunda kalır. Onun için bu sosyal mesafe konusuna da özellikle belli mekanlarda ve ardından da sokaklarda dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

'İYİ NOKTAYI KAYBEDEBİLİRİZ'

Muş'ta, salgın döneminde sokakta sigara içme yasağının konulması kararının ardından eleştirildiklerini anlatan Vali Gündüzöz, şunları söyledi:

"Eleştirilme karşısında bugün geldiğimiz noktada hepimiz rahatladık. Mavi olan illerden biriyiz. Ama bunu istismar ettirmemeliyiz. Tüm vatandaşlarımıza görev düşüyor. Sağlık Bakanlığı'nın rehberliğinde temizlik kuralına son derece önem verilmesi gerek. Dışarı çıktığımızda maskesiz vatandaş görmek istemiyoruz. Lütfen gençlere ve çocuklara da sesleniyoruz. Okullara gidiyorlar, işte okula giderlerken bakıyorum, maskeleri yok bazılarının. Yani belki gençleri çok doğrudan etkilemeyecek ama anne ve babalarına götürecekler. Dolayısıyla herkes maskesini takacak, hiçbir gevşeme olmayacak. Maske konusunda da kural neyse öyle takılacak. Maskeyi burun altında, çene altında ya da kolda taşıyıp da kolluk kuvveti gördüğünde takma meselesinden uzak duracağız. Çünkü bu maske takmak değildir. Biz vatandaşlarımızdan bu kurallara uymasını talep ediyoruz. Geldiğimiz nokta iyi bir noktadır ama bu iyi noktayı hemen kaybedebilecek bir risk altında olduğumuzu da burada beyan etmek istiyorum."
DHA
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