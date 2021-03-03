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14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi yarın çevrim içi yapılacak

Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 14'üncü zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın çevrim içi gerçekleştirilecek.
 03 Mart 2021 21:38
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14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi yarın çevrim içi yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, zirveye üye ülkelerin devlet/hükümet başkanları, gözlemci ülke sıfatıyla KKTC Cumhurbaşkanı ve Türk Konseyi ile Enerji Şartı'nın genel sekreterlerinin iştirak edeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 Sonrası Dönemde Bölgesel Ekonomik İşbirliği temasıyla düzenlenecek zirvede, küresel üretim merkezleri arasında köprü görevi gören, tedarik zincirlerinin kavşak noktalarından birinde bulunan coğrafyamızdaki en köklü ekonomik iş birliği kuruluşlarından Ekonomik İşbirliği Teşkilatının etkinliğinin artırılmasına dair görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Salgınla mücadelede ve salgın sonrası dönemde teşkilat bünyesinde atılabilecek adımların eş güdümü ile ileriye yönelik ekonomik iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konularının da zirve sırasında ele alınması öngörülmektedir."
Anadolu Ajansı
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