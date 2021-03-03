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'Karadeniz'deki virüs yayılımı durdurulmazsa yayılabilir'

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vakaların yükselmesinde İngiliz varyantı mutant virüsün etkili olduğunu söyledi. Vaka sayılarının yüksek seyrettiği bölgede komşu illerin de bu durumdan etkilendiğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz'de sayıların yüksek olmasıyla, son haftada komşu illerimizin de yanımıza çekildiğini, yükseldiğini gördük. Amasya, Tokat, Gümüşhane gibi şehirlerde de sayılarda ciddi artış oldu. Bunun önlemi alınmazsa ülkemizin diğer bölgelerine de yayılabileceği unutulmamalıdır" dedi.
 03 Mart 2021 21:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 20-26 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı Covid-19 haritasında geçen haftaya göre Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize, Gümüşhane'de artış dikkat çekti. Son verilere göre, geçen hafta vaka yoğunluğunun en fazla görüldüğü Ordu'da, Covid-19 vakaları oransal olarak yüzde 73,36'lık bir artışla 301,76'ya tırmandı. Ordu'yu, her yüz bin kişide 200 barajını aşan sırasıyla Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize takip etti. Ayrıca vakaların en yüksek olduğu Karadeniz şehirlerine bağlantısı olan Sinop, Gümüşhane ve Amasya'da artan vakalar nedeniyle her yüz bin kişide 100 vaka barajı da aşıldı. Uygulanan tüm tedbirlere rağmen vakaların düşmemesine dikkat çeken uzmanlar, komşu şehirlerdeki vaka artışını şehirler arası hareketlilik olarak değerlendirdi.

'KISITLAMALARA RAĞMEN DÜŞEMEDİK'

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz Bölgesi'nin Covid-19 haftalık haritasındaki durumunu değerlendirerek, "Üçüncü haftada da düşmeyi beklerken maalesef yine kırmızı alanda olduğumuzu ve üstelik sayıların arttığını gördük. Oysa önlem ve kısıtlamaların mülki idare amirleri tarafından ciddi şekilde denetlenmesine önem verilmişti. Geldiğimiz noktada tam kapanmayı sağlayamadık, kısıtlamalarla da arzu ettiğimiz sayıya düşemedik" diye konuştu.

'YAZ AYLARI GELMEDEN TAM KAPANMA OLMALI'

Ordu'da vakaların 300 barajını aşması sonrasında vatandaşlardan gelen 'tam kapanma' talebinin tüm bölge için geçerli olabileceğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, "Vatandaşın yaza hazırlandığı dönemde mart ayında bu işi bitirmek istediğine yönelik bir katkı olduğunu düşünüyorum. Bunun Karadeniz Bölgesi için tamamen geçerli olabilecek bir istek olduğuna katılıyorum. Bölgemiz için bahar ve yaz ayları gelmeden, mart ayı içinde tam kapanma ve benzeri daha sıkı tedbirlerin alınarak, bu sayının düşük riskli hatta daha da aşağı sayılara indirilmesi gerekiyor. Aksi halde şimdi çektiğimiz her türlü sıkıntının giderek büyüyebileceği ihtimalinin olduğunu söylemek isterim" dedi.

'MUTANT VİRÜS ETKİLİ'

Prof. Dr. Aydın, Karadeniz'de vakaların yükselmesinde İngiliz varyantı mutant virüsün etkili olduğunu da belirterek, "Sağlık Bakanımız yaptığı açıklamada bu mutantın Karadeniz Bölgesi'ne hakim olmaya başladığını duyurmuştu. En azından böyle bir riskin olduğunu bildiğimiz için tam kapanmanın artık gerekli olduğunu, başka türlü bu sayıları düşüremeyeceğimizi görebilmemiz lazım" diye konuştu.

'ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM DENETİM ALTINA ALINMALI'

Karadeniz'de hızla yayılan Covid-19 virüsünün, bölge illerine komşu şehirlerde vakaların artmasına da neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz'de sayıların yüksek olmasıyla son haftada komşu illerimizin de yanımıza çekildiğini, yükseldiğini gördük. Amasya, Tokat, Gümüşhane gibi şehirlerde de sayılarda ciddi artış oldu. Bu bölgedeki virülansın, yani kolay bulaşan virüsün o bölgelere de taşındığını gördük. Bunun önlemi alınmazsa ülkemizin diğer bölgelerine de yayılabileceği unutulmamalıdır. Bu bölgeden birçok ile seyahatler yapılmaktadır ve karşılıklı gidiş gelişler söz konusudur. Virüs hem giderken, hem de gelirken taşınabilir ve ülke için risk olabilir. O yüzden tüm tedbirlerin doğru şekilde alınması lazım. Şehirler arasındaki ulaşımın da mutlaka denetime alınması gerek. Aksi halde arzu ettiğimiz hepimizin çok istediği normalleşmeye kolay kolay geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Vatandaşımızdan da önlemlere dikkat edip, biraz daha sabrederek normalleşmeye hep birlikte yaklaşmamızı arzu ediyor ve insanlardan kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.
DHA
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