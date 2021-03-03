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Yabancı üniversite öğrenci sayısında hedef 200 bini aşmak

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, "Türkiye'de dünyanın hemen hemen her ülkesinden gelen 185 binden fazla yüksek öğretim öğrencisi ağırlıyoruz. Fuarlarla bu rakamı 200 binin üzerine çıkarmayı istiyoruz." dedi.
 03 Mart 2021 22:42
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Yabancı üniversite öğrenci sayısında hedef 200 bini aşmak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'de dünyanın hemen hemen her ülkesinden gelen 185 binden fazla yüksek öğretim öğrencisini ağırladıklarını belirterek, "Salgın sürecinde, son 1 yılda eğitim sektörümüze yönelik gerçekleştirilen sanal fuarlarla bu rakamı 200 binin üzerine çıkarmayı istiyoruz." dedi.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından "Mesafeleri Kaldırıyoruz" sloganıyla çevrim içi düzenlenen 6. Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi (EURIE-Online Summit 2021) başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Gülle, küresel ekonominin ve ticaretin daraldığı 2020'de Türkiye'nin yakaladığı başarılardan bahsederek, ihracatta yakalanan ivmenin ocak ve şubatta da devam ettiğini ve yeni aylık rekorların geldiğini söyledi.

TİM olarak döviz kazandırıcı faaliyetlerin tanımını genişletmeye ve ülkeye 1 dolar bile döviz kazandıran kim varsa cesaret vermeye çalıştıklarını dile getiren Gülle, tüm platformlarda "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" diyerek her alanda ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Gülle, "Hizmet ihracatı kapsamında değerlendirdiğimiz eğitim ihracatı da bu açıdan büyük önem verdiğimiz, üzerine titrediğimiz bir konudur. Ülkemizin orta öğretim ve bilhassa yüksek öğretim kurumları Avrasya'nın en prestijli kurumları arasındadır. Bu kurumlarımız aynı zamanda 5 milyar dolarlık büyüklükle hizmet ihracatında da yüz akımızdır." diye konuştu.

Türkiye'de dünyanın hemen hemen her ülkesinden gelen 185 binden fazla yüksek öğretim öğrencisini ağırladıklarını kaydeden Gülle, "Türk yüksek öğretiminin imkan ve kabiliyetlerine yönelik veriler, mevcut uluslararası öğrenci sayısının en az iki katı kadar öğrenciyi ağırlama imkanımız olduğuna da işaret etmektedir. Salgın sürecinde, son 1 yılda eğitim sektörümüze yönelik gerçekleştirilen sanal fuarlarla bu rakamı daha yukarılara, 200 binin üzerine çıkarmayı istiyoruz." yorumunu yaptı.

"Türkiye'nin önünde eğitim ihracatı konusunda çok önemli fırsatlar var"

İsmail Gülle, Türkiye'nin uzaktan eğitimde teknolojik altyapısıyla ciddi fark sağladığını belirterek, dijital eğitim ve öğretim platformlarından edindikleri tecrübeyi kullanarak, hibrit modeller aracılığıyla yeni bir hareket alanına sahip olduklarını söyledi.

Eğitim ihracatının sunduğu fırsatlara değinen Gülle, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde, çok önemli bir fırsat dönemi var. Sektörü, sadece bugünün gerçeklerine göre değil geleceğin ihtiyaçları üzerine inşa etmeliyiz. Mevcut kazanımlarımızı koruyarak, eğitim kalitemizi evrensel seviyenin de üzerine çıkarmak zorundayız. Çünkü, eğitim ihracatı, Türkiye'nin kültürel zenginliğini, eğitim ve öğretim kabiliyetlerini tüm dünyaya sunacak; Türkiye'nin küresel teknoloji transferi imkanlarını da geliştirecek, güçlendirecek, doğudan batıya; Avrasya'nın teknolojik ve dijital dönüşümüne etkili bir katkı sağlayacak, geliştirecek ve kalkınmaya yaklaştıracak çok değerli bir süreç."

"Türkiye'ye yurt dışından uzaktan eğitim talebi arttı"

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı ise, salgın döneminde eğitimde yaşanan dijitalleşmeden bahsederek, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemlerine hızla adapte olduğunu, bu sayede yurt dışından yeni taleplerin geldiğini söyledi.

Eğitimde yeni fırsatlar oluşturmanın kendi ellerinde olduğunu dile getiren Aycı, şu açıklamalarda bulundu:

"Kampüs deneyimi ve yüz yüze eğitimin öneminin farkındayız. Ancak uzaktan eğitimi sadece salgın döneminde uygulanacak geçici bir çözüm olarak değil sonrası için de belirli düzeylerde kullanabileceğimize dair işaretleri de bu süreçte gördük. Artık hibrit eğitim modelleri ile daha çok karşılaşmamız söz konusu. Bu durum ise bazı dersleri farklı ülkelerden katılarak daha küresel bir sınıf kompozisyonunda almak ve kendi alanında uzmanlaşmış akademisyenlerin eğitim vermesine uzaktan da olsa erişimine sahip olmak gibi yeni olanaklar önümüzde duruyor."

Aycı, kendilerinin de bu kapsamda eğitimin niteliğini ve erişebilirliğini artırmak, uluslararası iş birlikleriyle araştıra ve projelerin kapsamını geliştirmek, yurt dışı eğitim programlarını artırarak kültürlerarası etkileşimi hızlandırmak için neler yapabileceklerini zirvede hep birlikte konuşacaklarını anlattı.
Anadolu Ajansı
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