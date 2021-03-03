Bakan Pakdemirli, 'ödeme yapılmadı' iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında siyasi kariyerine devam edeceğini açıklayan ve parti kurma hazırlığında olan eski vekil Muharrem İnce, CNN Türk'te hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

"Destek ödemesi yapılmadı" iddiasına Bakan'dan yanıt

Çiftçilere 2019 yılına ait destek ödemelerinin yapılmadığını iddia eden İnce'ye yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Sunucu Ahmet Hakan Coşkun'a mesaj yoluyla ulaşan Bakan Pakdemirli, İnce'nin yanlış yönlendirildiğini ifade etti.

Bakan, "2019 yılından kalma ödenmemiş desteğimiz yoktur. Destekler doğası gereği üretilene verildiği için 2019 desteği 2020'de ödenir. Kendisine selamlar" dedi.

Bu açıklama üzerine söz alan İnce, Bakan Pakdemirli'nin işi bilmediğini iddia etti. Coşkun'un "Bu bir kural herhalde ki Bakan Pakdemirli böyle söylüyor" çıkışı üzerine İnce, "Yok böyle bir kural" ifadelerini kullandı.