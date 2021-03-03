Bakan Pakdemirli, 'ödeme yapılmadı' iddialarını yalanladı
|03 Mart 2021 22:45
|+Aa- Yazdır
Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında siyasi kariyerine devam edeceğini açıklayan ve parti kurma hazırlığında olan eski vekil Muharrem İnce, CNN Türk'te hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.
"Destek ödemesi yapılmadı" iddiasına Bakan'dan yanıt
Çiftçilere 2019 yılına ait destek ödemelerinin yapılmadığını iddia eden İnce'ye yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.
Sunucu Ahmet Hakan Coşkun'a mesaj yoluyla ulaşan Bakan Pakdemirli, İnce'nin yanlış yönlendirildiğini ifade etti.
Bakan, "2019 yılından kalma ödenmemiş desteğimiz yoktur. Destekler doğası gereği üretilene verildiği için 2019 desteği 2020'de ödenir. Kendisine selamlar" dedi.
Bu açıklama üzerine söz alan İnce, Bakan Pakdemirli'nin işi bilmediğini iddia etti. Coşkun'un "Bu bir kural herhalde ki Bakan Pakdemirli böyle söylüyor" çıkışı üzerine İnce, "Yok böyle bir kural" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz
03 Mart 2021 23:35
|AK Partili Maviş'ten HDP'li vekile 'gerici ve yobaz' tepkisi
03 Mart 2021 22:49
|14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi yarın çevrim içi yapılacak
03 Mart 2021 21:38
|Muş valisi'nden 'gevşeme' uyarısı: Herkes maske takacak
03 Mart 2021 21:33
|'Bu kanunu saadet zincirini engellemek adına yapıyoruz'
03 Mart 2021 21:02
|Esenyurt Belediyesi'nde bir kişiye 4 ayrı müdürlük görevi
03 Mart 2021 20:49
|Muharrem İnce'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiası
03 Mart 2021 20:41
|Bakan Soylu: Depremin ilk 6 saatini iyi yönetmeliyiz
03 Mart 2021 20:36
|Bakan Koca: Aşı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor
03 Mart 2021 20:24
|Kartal Belediyesi anlaştık dedi, işçiler tepki gösterdi
03 Mart 2021 19:57