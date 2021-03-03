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Pozitif vakaların görüldüğü anaokulunda eğitime ara verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla pozitif vakanın görüldüğü anaokulunda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
 03 Mart 2021 23:21
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Pozitif vakaların görüldüğü anaokulunda eğitime ara verildi

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Ali Baba Anaokulu'nda birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temassız sayının fazla olması nedeniyle 4 Mart 2021 tarihi saat 05.00'dan 14 Mart 2021 tarihi saat 05.00'a kadar okulun 10 gün kapatılmasına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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