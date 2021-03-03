İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

KRD EREĞLİ SYDV'NİN GARİP YAŞ ŞARTLI İLANI Karadeniz Ereğli SYDV 1 geçici işçi almak için ilana çıktı. Ancak ilanda yaş şartı olarak 35 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşını doldurmamış olmak şartı yer aldı