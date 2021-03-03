'Aşı olan biri, yakalansa bile Covid-19'u hafif geçiriyor'
|03 Mart 2021 23:45
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hacettepe Üniversitesi'nin Sinovac aşısının Faz 3 çalışmalarının sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şunları söyledi;
FAZ III, SONUÇ I: Kullandığımız aşı, her 100 kişiden 83,5'inde etkili. Bu sonuç, Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz III araştırmasında ortaya kondu. Hayat yakında daha da normal olacak!
FAZ III, SONUÇ II: Kullandığımız aşı, hastaneye yatış ihtiyacını %100 ortadan kaldırıyor. Aşı olan biri, yakalansa bile COVID-19'u hafif geçiriyor. Bu sonuç, Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz III araştırmasında ortaya kondu. Hayat yakında daha da normal olacak!
FAZ III, SONUÇ II: Kullandığımız aşı, hastaneye yatış ihtiyacını %100 ortadan kaldırıyor. Aşı olan biri, yakalansa bile COVID-19'u hafif geçiriyor. Bu sonuç, Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz III araştırmasında ortaya kondu. Hayat yakında daha da normal olacak!Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 3, 2021
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