Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hacettepe Üniversitesi'nin Sinovac aşısının Faz 3 çalışmalarının sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şunları söyledi;

FAZ III, SONUÇ I: Kullandığımız aşı, her 100 kişiden 83,5'inde etkili. Bu sonuç, Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz III araştırmasında ortaya kondu. Hayat yakında daha da normal olacak!

FAZ III, SONUÇ II: Kullandığımız aşı, hastaneye yatış ihtiyacını %100 ortadan kaldırıyor. Aşı olan biri, yakalansa bile COVID-19'u hafif geçiriyor. Bu sonuç, Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz III araştırmasında ortaya kondu. Hayat yakında daha da normal olacak!