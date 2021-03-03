Aslı'nın ölümünde federasyon yöneticilerine para cezası

Erzurum'da, antrenman sırasında düşerek hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun ölümüyle ilgili eski Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık ve Genel Sekreter Ahmet Muhtar Kurt, yeniden yapılan yargılamada "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, milli kayakçının annesi Ayşe ve babası Metin Nemutlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık Özer Ayık ise duruşmaya, Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Ayık, savunmasında, Yargıtayın bozma ilamına bir diyeceği olmadığını bildirerek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, bozma ilamı doğrultusunda beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

Ailenin avukatı Sinem Oskay, olayda sanıkların kusurlu olduklarının açık olduğunu savundu.

Yargıtay bozma ilamının dosya kapsamıyla uyumlu olmadığını öne süren Oskay, "Nitekim daire başkanı da bu hususu muhalefet şerhiyle dile getirmiştir. Tüm yazılı ve sözlü beyanlarımız, şikayet ve delillerimiz ile tüm dosya kapsamından önceki mahkeme kararında direnilmesiyle sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"FEDERASYON FAALİYETİ YOK"

Sanık Ayık, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, önceki savunmalarında belirttiği gibi kendi sorumluluğu olması için federasyon faaliyeti olması gerektiğini söyledi.

Yarış öncesi gerçekleştirilen faaliyetin federasyonun faaliyeti olmadığını öne süren Ayık, "Olay günü ve öncesinde yurt dışındaydım. Yarışma öncesi gerçekleştirilen hazırlık faaliyetleri konusunda bilgilendirilmiş de değilim, herhangi bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.

AYRI AYRI CEZA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son görüşünde, mahkemenin önceki kararında direnmesini ve sanıkların "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, önceden verdiği kararı yenileyerek sanık Özer Ayık'ı "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdıktan sonra cezayı 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.

Sanık Ahmet Murat Kurt'u da aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapse mahkum eden heyet, Kurt'un cezasını da 12 bin 100 liraya çevirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi önceki kararında, eski Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık'ı "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı. Cezası daha sonra 18 bin 200 lira para cezasına çevrilen Ayık'ın, işlediği suç dolayısıyla "1 yıl süreyle kayak sporuna ilişkin resmi bir görev almaktan" men edilmesine karar verilmişti.

Sanıklardan Nevzat Bayraktar 2 yıl 6 ay, Recep Süleyman Dilik, Fidan Kırbaş, Ebubekir Urhan, Ahmet Demir ve Ahmet Muhtar Kurt'a da yine aynı suçtan 1 yıl 8'er ay hapis cezası veren mahkeme, bir yıl kayak sporundan yasaklanmasına karar verdiği sanıkların hapis cezalarını adli para cezasına çevirerek "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"nı kararlaştırmıştı.

Davanın sanıkları arasında yer alan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Şinasi Polat, Bülent Tilkidögen, Metin Aydoğdu, Özgür Çelebi, Gürsel Bedir, Serhat Vançelik, Nihat Bulandere ve Yakup Çiltaş hakkında ise beraat kararı verilmişti.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanıklar Özer Ayık ve Ahmet Muhtar Kurt hakkında verilen kararı esastan bozmuştu.

Daire başkanının şerh koyduğu karar, 4 üyenin oy çokluğu ile kabul edilmişti.