4 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 31413

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3585

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

3 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara geçici 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 23 üncü madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 23- Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30/6/2020 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan idari personelden, 12 nci maddede sayılan şartları taşıyan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla, öğrenim durumlarına ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla yürütmekte oldukları görevlere uygun Marmara Üniversitesine ait boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirler."

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.