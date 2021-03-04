Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında dair yönetmelikte değişiklik
|04 Mart 2021 00:23
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Karar Sayısı: 3586
Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8- Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30/6/2020 tarihi itibarıyla 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan hizmetleri yürütmekte olan personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla Marmara Üniversitesine ait boş sürekli işçi kadrolarına atanabilirler."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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