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Sözleşmeli peyzaj mimarlarının ücreti değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı mahalli idarelerde çalıştırılacak sözleşmeli peyzaj mimarlarının ücretlerini yükseltti
 04 Mart 2021 10:03
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Sözleşmeli peyzaj mimarlarının ücreti değişti

Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Cengiz Yavillioğlu imzasıyla illere yayımlanan Genelgede, 9/1/2021 tarihli yazıda değişiklik yapıldığı ve 1 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, mahalli idarelerde çalıştırılacak sözleşmeli peyzaj mimarlarının ücretinin taban ve tavan miktarlarının, net olarak 4.710 ila 5.888 TL düzeylerine yükseltildiğini açıkladı,

Bakanlıktan yayımlanan Genelgede, sözleşmeli peyzaj mimarlarıyla yeni sözleşmelerin 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması istendi.

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Memurlar.Net
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